Jeszcze nigdy polska piłka klubowa nie była tak blisko 15. miejsca w rankingu krajowym UEFA. Zajęcie tej pozycji dałoby Ekstraklasie od sezonu 2026/27 możliwość wystawienia dwóch klubów w eliminacjach do Ligi Mistrzów oraz jednego w eliminacjach do Ligi Europy i dwóch w eliminacjach do Ligi Konferencji.

Zawodnik Jagiellonii Białystok Afimico Pululu cieszy się po bramce strzelonej na 3:0 w meczu 1/8 finału piłkarskiej Ligi Konferencji z Cercle Brugge / Artur Reszko / PAP Właśnie te ostatnie rozgrywki otworzyły polskim klubom nowe perspektywy. Do momentu powstania Ligi Konferencji, będąca w zapaści krajowa piłka klubowa, zaczęła nagle gromadzić punkty do rankingu, czego efekty widać w tym sezonie. Solidnie na obecne 16. miejsce w rankingu krajowym UEFA, na którym teraz znajduje się Polska, zapracowały w tym sezonie: Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa. Mistrz Polski po pokonaniu Cercle Brugge 3:0 u siebie jest już jedną nogą w ćwierćfinale Ligi Konferencji. Legia po porażce na wyjeździe z Molde 2:3 zachowuje szanse na awans. Ilu punktów (zwycięstw, remisów?) brakuje obu klubom do zapewnienia Polsce historycznego, 15. miejsca, w rankingu krajowym UEFA? Które miejsca Jagiellonia i Legia zajmują w rankingu klubowym, który decyduje o rozstawieniach (możliwości trafienia na łatwiejszych przeciwników) w kolejnych rundach eliminacji? O to dziennikarz sportowy RMF FM Cezary Dziwiszek zapytał Jana Sikorskiego, autora bloga rankinguefa.pl. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Historyczny sezon? Jagiellonia i Legia walczą o dwa miejsca w LM dla Polski Program rewanżowych meczów 1/8 finału : 13 marca, czwartek: Cercle Brugge - Jagiellonia Białystok (godz. 18:45); 0:3 - wynik pierwszego spotkania

(godz. 18:45); 0:3 - wynik pierwszego spotkania Djurgarden IF - Pafos FC (18:45); 0:1

FC Lugano - NK Celje (18:45); 0:1

Rapid Wiedeń - Borac Banja Luka (18:45); 1:1

Legia Warszawa - Molde IF (21:00); 2:3

(21:00); 2:3 Vitoria Guimaraes - Betis Sewilla (21:00); 2:2

AC Fiorentina - Panathinaikos Ateny (21:00); 2:3

Chelsea Londyn - FC Kopenhaga (21:00); 2:1 Zobacz również: Andżelika Wójcik: Sporty zimowe w Polsce to nie tylko skoki narciarskie

LM siatkarzy: Zwycięstwo Aluronu CMC Warta Zawiercie w pierwszym ćwierćfinale Opracowanie: Maciej Filipek