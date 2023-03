Gianni Infantino został ponownie wybrany prezydentem FIFA. Szwajcar został wybrany na kolejną kadencję podczas Kongresu FIFA w stolicy Rwandy - Kigali. 52-latek obiecał osiągnięcie rekordowych zysków (na poziomie 11 miliardów dolarów - przyp. RMF FM) w czasie czteroletniego cyklu.

Gianni Infantino i Władimir Putin podczas mundialu w Rosji / Shutterstock

Infrantino wygrał wybory w 2016 roku i zastąpił Seppa Blattera. Jego pierwsza kadencja trwała trzy lata, gdyż była ona dokończeniem prezydentury zamieszanego w afery korupcyjne Blattera. Jeden człowiek może pełnić urząd prezydenta Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej przez 12 lat, a do tego czasu nie wliczają się pierwsze trzy lata rządów Infantino. Oznacza to, że Szwajcar włoskiego pochodzenia może być na stanowisku aż do 2031 roku.

Podczas tegorocznych wyborów Infantino był jedynym kandydatem i został wybrany przez aklamację przez przedstawicieli ponad 200 federacji narodowych. W 2019 roku podczas kongresu FIFA w Paryżu Infantino został wybrany na drugą kadencję również przez aklamację, gdyż też nie miał żadnego konkurenta.

Infantino jest zwolennikiem organizacji mistrzostw świata co dwa lata i przebudowy terminarza rozgrywek reprezentacji narodowych, ale nie udało mu się przeforsować tego pomysłu. Jego plan został zablokowany w zeszłym roku przez kontynentalne organizacje piłkarskie z Europy i Ameryki Południowej, czyli UEFA i CONMEBOL, które połączyły siły i zagroziły bojkotem odbywających się co dwa lata mistrzostw świata.

Obecny prezes FIFA jest krytykowany za swoje bliskie związki z Katarem.