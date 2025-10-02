Jagiellonia Białystok musiała się sporo napracować, by pokonać Hamrun Spartans w 1. kolejce Ligi Konferencji. Dwa gole "Jagi" zostały anulowane, a zwycięstwo na własnym stadionie dał klubowi z Podlasia Jesus Imaz. W drugiej kolejce LK białostoczanie zmierzą się z RC Strasbourg.

Białystok Bartłomiej Wdowik i Semir Smailagic z Hamrun Spartans FC / Artur Reszko / PAP

Jagiellonia Białystok rozpoczęła swoją przygodę w europejskich pucharach od starcia z teoretycznie najsłabszym rywalem - Hamrun Spartans z Malty. Maltański zespół debiutuje w fazie ligowej europejskich pucharów, ale w meczu z Jagiellonią zupełnie tego nie było widać. Bo goście już na początku spotkania zneutralizowali atuty Jagiellonii, a sami byli groźni w kontrataku.

Białostoczanie grali długie akcje po ziemi, być może w pierwszej połowie przeszkadzała w tym zupełnie nowa murawa i przynajmniej kilka razy było widać, że siła podań i dokładność nie są na najwyższym poziomie. Hamrun Spartans zapoznał się z tym boiskiem podczas środowego treningu, dla Jagiellonii był to zupełny debiut.



Białostoczanie dwukrotnie cieszyli się z trafień, ale oba gole zostały anulowane po analizie VAR. W 38. minucie w polu karnym najlepiej odnalazł się Imaz i trafił do siatki. Po analizie VAR okazało się jednak, że zanim Hiszpan uderzył na bramkę, faulowany był przez Pululu jeden z obrońców. Z kolei w 49. minucie Pululu zdobył gola, ale był na minimalnym spalonym.

Dopiero w 57. minucie Jesus Imaz przełamał impas, zdobywając bramkę precyzyjnym strzałem z narożnika pola karnego.

Ostatnie pół godziny meczu Hamrun Spartans musieli radzić sobie w osłabieniu po drugiej żółtej, a w konsekwencji czerwonej kartce dla Josepha Mbonga. Goście nie zamierzali bronić się przed wyższą porażką, a ambitnie próbowali przynajmniej wyrównać. Ich trener dokonał zmian w ofensywie; w 72. minucie Abramowicz do spółki z Norbertem Wojtuszkiem zdołali wybronić strzał z bliska jednego z zawodników Spartans.

W 79. minucie znakomitą okazję na podwyższenie wyniku miał Dusan Stojinovic, ale strzał zdołał zablokować obrońca gości. W kolejnej akcji Jagiellonii bramkarza Spartans nie zdołał pokonać drugi stoper Jagiellonii Bernardo Vital, potem Bonello obronił też dwa strzały Dimitrisa Rallisa. Niemal w ostatniej akcji meczu, po rzucie wolnym, goście mogli wyrównać, strzał głową Vincenzo Polito był jednak niecelny.

Jagiellonia Białystok - Hamrun Spartans 1:0 (0:0)

Bramka: 1:0 Jesus Imaz (57)

Żółte kartki: Jagiellonia - Afimico Pululu, Bartłomiej Wdowik. Hamrun Spartans - Vincenzo Polito, Eder.

Czerwona kartka: Hamrun Spartans - Joseph Mbong (62-za faul).

Sędzia: Igor Stojchevski (Macedonia Północna). Widzów: 17 469.