Chelsea triumfuje w hicie Ligi Mistrzów z FC Barcelona. Gospodarze zdominowali wtorkowe starcie i pokonali 3:0 "Dumę Katalonii" z Robertem Lewandowskim w składzie. Bramkarz Karabachu Agdam Mateusz Kochalski obronił rzut karny, ale jego zespół uległ Napoli 0:2.
- Barcelona przegrała w Londynie z Chelsea 0:3 w 5. kolejce piłkarskiej Ligi Mistrzów.
- Robert Lewandowski grał do 62. minuty, ale nie wyróżnił się na boisku. Wojciech Szczęsny cały mecz spędził na ławce rezerwowych Barcelony.
- Mateusz Kochalski, bramkarz Karabachu Agdam, obronił rzut karny w meczu z Napoli, ale jego zespół przegrał 0:2.
W Londynie od początku lepiej prezentowała się Chelsea. Prowadzenie objęła w 27. minucie po samobójczym golu Julesa Kounde. Tuż przed przerwą sytuacja Barcelony stała się jeszcze trudniejsza. Drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartką ukarany został Ronald Araujo.
W drugiej połowie londyńczycy dwukrotnie wykorzystali osłabienie rywala. Z goli cieszyli się Estevao i Liam Delap.
Bezbarwny jak cała jego drużyna był Robert Lewandowski. Z ławki rezerwowych porażkę kolegów oglądał bramkarz Wojciech Szczęsny.
Z ostatnich czterech meczów w LM Barcelona zdołała wygrać tylko jeden. W efekcie w tabeli spadła na 15. miejsce. Chelsea jest obecnie piąta.
Mateusz Kochalski w bramce Karabachu dokonywał niemal cudów. W 56. minucie obronił rzut karny wykonywany przez Rasmusa Hojlunda, ale w końcu Napoli znalazło na niego sposób. W 65. min Polaka pokonał Scott McTominay, a siedem minut później samobójcze trafienie zanotował Marko Janković.
Mecz w Neapolu sędziował Szymon Marciniak, a pierwszy gwizdek poprzedziła mała uroczystość upamiętniająca legendę klubu Diego Maradonę. Słynny Argentyńczyk, którego imię nosi tamtejszy stadion, zmarł dokładnie pięć lat temu.
Pierwszej porażki doznał Manchester City, który niespodziewanie uległ u siebie Bayerowi Leverkusen 0:2. Trener Pep Guardiola dał odpocząć m.in. Erlingowi Haalandowi i goście wykorzystali absencję podstawowych graczy.
Prowadzenie "Aptekarzom" w 23. min dał Alejandro Grimaldo. Zmiany dokonane przez hiszpańskiego szkoleniowca dokonane w przerwie nie przyniosły efektu. W 54. min na 2:0 trafił Patrik Schick. Później na boisku pojawił się też Haaland, ale wynik nie uległ już zmianie. Na 23 zatrzymała się tym samym seria meczów Manchesteru u siebie bez porażki w LM.
W meczu drużyn, które w czterech wcześniejszych kolejkach doznały czterech porażek, Benfica Lizbona pokonała na wyjeździe Ajax Amsterdam 2:0.
Emocjonująco było w Norwegii, gdzie Bodoe/Glimt podejmowało Juventus Turyn. Goście wygrali 3:2 po golu Jonathana Davida w doliczonym przez sędziego czasie gry.
W Dortmundzie Borussia gładko pokonała Villarreal 4:0. Gospodarze mieli olbrzymią przewagę i mogli wygrać wyżej. Nie wykorzystali jednak dwóch rzutów karnych, choć jeden gol padł po dobitce. BVB awansowało na czwartą pozycję.
Pozostałe spotkania zostaną rozegrane w środę. Szlagierowo zapowiada się mecz dwóch ekip z kompletem zwycięstw, Arsenal Londyn podejmie Bayern Monachium. Inter Mediolan Piotra Zielińskiego, także z kompletem punktów, zmierzy się na wyjeździe z Atletico Madryt.
Osiem najlepszych zespołów po ośmiu kolejkach fazy ligowej zakwalifikuje się bezpośrednio do 1/8 finału. Drużyny z miejsc 9-24 będą walczyć o awans do tej fazy w barażach. Pozostałe zostaną wyeliminowane.