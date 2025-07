​Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk mają za sobą znakomity dzień na Rajdzie Rzymu. Polacy ukończyli pierwszy etap imprezy na wysokim 3. miejscu w klasyfikacji generalnej. Załoga ORLEN Team była jedyną, która w trakcie dotychczasowej rywalizacji pokonała lokalnych kierowców.

Miko Marczyk i Szymon Gospdoarczyk / materiały prasowe / Materiały prasowe

Rajd Rzymu stanowi 5. rundę sezonu Rajdowych Mistrzostw Europy.

Świetny występ Orlen Teamu

W sobotę na zawodników czekały dwukrotne przejazdy prób Collepardo Pozzo d'Antullo, Torre di Cicerone oraz Santopadre. W sumie było to 108 kilometrów rywalizacji przy temperaturze ok. 40 stopni Celsjusza, co oznacza ponad 80 stopni wewnątrz samochodu. W tych niezwykle trudnych warunkach, na wymagających - krętych - odcinkach specjalnych w regionie Lacjum, znakomicie poradzili sobie Polacy Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk.

Załoga ORLEN Team rozpoczęła dzień od dwóch odcinkowych zwycięstw - w tym na próbie Torre di Cicerone, a więc najdłuższym odcinku rajdu i całego sezonu, mierzącym prawie 35 kilometrów. Wówczas Marczyk i Gospodarczyk objęli też prowadzenie w klasyfikacji generalnej.

Na przestrzeni kolejnych odcinków specjalnych do głosu dochodzić zaczęli przedstawiciele niezwykle mocnej, lokalnej konkurencji. W ostatnich czterech edycjach Rajdu Rzymu to właśnie Włosi wygrywali. Podjęcie z nimi rywalizacji na ich własnym terenie to bardzo trudne zadanie.

Polacy lepsi od faworyzowanych Włochów. I to dwukrotnie!

Z dumą możemy więc odnotować, że w trakcie pierwszego etapu tylko Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk byli w stanie ich pokonać. I to dwukrotnie.

Dzięki temu Polacy zajmują znakomite 3. miejsce w klasyfikacji generalnej rajdu. Do prowadzącej załogi tracą zaledwie 8,7 sekundy. Należy podkreślić, że przed nimi znajdują się tylko kierowcy lokalni - Andrea Crugnola i Giandomenico Basso to miejscowe legendy, które wspólnie mają na swoim koncie aż 8 tytułów Rajdowych Mistrzów Włoch - w tym 6 ostatnich z rzędu.

Warty podkreślenia jest też fakt, że nie są to zawodnicy, którzy regularnie startują w mistrzostwach Europy. To znakomita informacja dla Marczyka i Gospodarczyka, którzy w tym momencie pokonują wszystkich swoich regularnych rywali z FIA ERC.

Marczyk i Gospodarczyk ocenili swój występ

Uważam, że sobotni etap rywalizacji w Rajdzie Rzymu był bardzo dobry w naszym wykonaniu. Zajmujemy w tym momencie 3. miejsce w klasyfikacji generalnej. To dla mnie bardzo ważny dzień: pokazuje mi, że warto trwać w swojej pasji, rozwijać się i wierzyć w ścieżkę, którą obrałem. Dziś ścigaliśmy się jak równy z równym... we Włoszech, z włoskimi kierowcami, podczas rundy mistrzostw Europy - podkreślił Miko Marczyk.

Podkreślił, że to się rzadko zdarza. Czasami to wręcz niemożliwe. Nawiązywanie z nimi walki, wygrywanie odcinków, to dla kierowcy rajdowego zaszczyt i spełnienie marzeń. Teraz pora na odpoczynek - jutro chcemy kontynuować jazdę na takim samym poziomie - ocenił.

Orlen Team na Rajdzie Rzymu materiały prasowe / Materiały prasowe

Z kolei Szymon Grabarczyk zaznaczył, że był to wymagający dzień.

Wysokie temperatury połączone z niezwykle trudnymi odcinkami specjalnymi sprawiały, że kluczowe było utrzymywanie odpowiedniego poziomu koncentracji. Choć mieliśmy małe przygody, unikaliśmy dużych błędów i pokazaliśmy, że mamy tutaj dobre tempo. To był dla nas ważny dzień - jutro walczymy dalej - podsumował.

W niedzielę na zawodników czeka sześć finałowych odcinków specjalnych rajdu. Dwukrotne przejazdy prób Guarcino - Altipiani, Canterano - Subiaco oraz Jenne - Monastero to łączny dystans nieco ponad 98 kilometrów rywalizacji.

Wszystko, co musisz wiedzieć o załodze ORLEN Team

Miko Marczyk ma 29 lat, urodził się 24 października 1995 roku w Łodzi. Rozpoczynał przygodę z motorsportem od kartingu, gdzie trzykrotnie został Mistrzem Polski w Kartingu Halowym. Rywalizację w rajdach rozpoczął w 2016 roku startami w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Śląska, gdzie od razu zajął 3. miejsce w jednym z najlepiej obsadzonych sezonów w historii cyklu.

Szymon Gospodarczyk ma 40 lat, urodził się 19 maja 1985 roku w Rabce Zdrój. Swoją przygodę z rajdowym pilotażem rozpoczął w 2005 roku od startów w Rajdowym Samochodowym Pucharze PZM. Załoga startuje razem od sezonu 2017. Wówczas wywalczyli mistrzostwo Polski w klasie Open N. W kolejnych latach Marczyk i Gospodarczyk wywalczyli dwa tytuły mistrzów Polski w klasyfikacji generalnej, a Miko został najmłodszym mistrzem Polski w historii.

Do ich największych sukcesów międzynarodowych należą m.in. tytuł mistrzów Europy juniorów, dwa tytuły drugich wicemistrzów Europy w klasyfikacji generalnej, wygrana w ORLEN Rajdzie Polski, 7 miejsc na podium w mistrzostwach Europy oraz 5 miejsc na podium w mistrzostwach świata.

Załoga startuje Skodą Fabią RS Rally2. Samochód ma silnik o pojemności 1,6 litra i mocy ok. 300 koni mechanicznych. Rozpędza się do setki w 3 sekundy. Ma napęd na cztery koła i pięciobiegową, sekwencyjną skrzynię biegów.