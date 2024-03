Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk poinformowali o swoich planach na sezon 2024. Załoga ORLEN Team wystartuje w pełnym sezonie Rajdowych Mistrzostw Europy ERC oraz w wybranych rundach Rajdowych Mistrzostw Świata w klasie WRC 2. Marczyk podkreśla, że zebrane w poprzednich latach doświadczenie pozwoli teraz na walkę o najwyższe cele.

Marczyk i Gospodarczyk skupią się w sezonie 2024 przede wszystkim na startach w Rajdowych Mistrzostwach Europy. Oznacza to trzy rundy szutrowe - Rajd Węgier, Rajd Skandynawii i Rajd Estonii oraz pięć rund asfaltowych - Rajd Wysp Kanaryjskich, Rajd Rzymu, Rajd Barum, Rali Ceredigion oraz Rajd Śląska. Załoga ORLEN Team zna cykl ERC, gdyż startowała tam w sezonach 2020 oraz 2021. Bogatsi o doświadczenia z mistrzostw świata będą chcieli powalczyć o najwyższe lokaty.

Decyzja o powrocie do cyklu ERC po dwóch latach spędzonych w mistrzostwach świata może wydawać się zaskakująca. Mikołaj Marczyk podkreśla, że wszystko zostało gruntownie przemyślane:

Jedyne, co mogę wskazać, to szczerą genezę naszej decyzji. Mogliśmy pozwolić sobie na kolejny sezon w WRC natomiast to znów nie byłby pełny sezon a 6 z 7 imprez WRC2. Zazwyczaj nie mogliśmy wybierać rajdu spoza Europy. Jechaliśmy imprezy najbardziej uzasadnione ekonomicznie. Po raz kolejny staliśmy przed wyborem: czy zrobić sezon mistrzostw świata trochę nie na takich zasadach jakbyśmy chcieli czy też spróbować zawalczyć ambitnie w Mistrzostwach Europy zachowując kilka startów w mistrzostwach świata - opisuje nasz kierowca.

Panowie w startowych planach mają osiem rund mistrzostw Europy. W kalendarzu nie brakuje nowych imprez:

Pojedziemy już w kwietniu w pełni szutrowy Rajd Węgier w okolicach Balatonu. Nigdy tam nie byliśmy. To będzie nowe wyzwanie. Będzie też Rajd Skandynawii czyli dawny zimowy rajd Szwecji. Teraz impreza odbędzie się w lipcu na szybkich szutrach. W kalendarzu jest też asfaltowy rajd w Walii. Zobaczymy co pokaże sezon, ale ja jestem pełen nadziei. Przejechaliśmy dużo rund Mistrzostw Świata, które nas zahartowały. Imprezy ERC są nieco krótsze, bo mają około 200 km OS-owych. Sił powinno wystarczyć do walki o czołowe lokaty - wyliczał Szymon Gospodarczyk.

Nasza rajdowa załoga powalczy też na kilku dobrze sobie znanych trasach jak Rajd Wysp Kanaryjskich, Rajd Estonii, Rajd Barum w Czechach czy włoski rajd Roma di Capitale. Do tego zamykający sezon ERC Rajd Śląska:

Ten rajd znamy bardzo dobrze. Pamiętam go jeszcze z Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska gdy jeździłem w rajdach okręgowych. Później rywalizowaliśmy tam podczas Mistrzostw Polski. Będą więc nowości i dużo wyzwań przed nami ale mamy też kilka mocnych kart w naszej talii. Liczę, że dobrze je wykorzystamy - mówi Miko Marczyk.

Kalendarz Rajdowych Mistrzostw Europy ERC:

12.04-14.04 - 5. Rajd Węgier, Veszprem

02.05-04.05 - 48. Rajd Wysp Kanaryjskich, Las Palmas

13.06-15.06 - 2. Rajd Skandynawii, Karlstad

05.07-07.07 - 14. Rajd Estonii, Tartu

26.07-28.07 - 12. Rajd Rzymu, Fiuggi

16.08-18.08 - 53. Rajd Barum, Zlin

30.08-01.09 - 4. Rali Ceredigion, Aberystwyth

11.10-13.10 - 8. Rajd Śląska, Katowice

Starty dodatkowe:

27.06-30.06 - 80. ORLEN Rajd Polski, Mikołajki (WRC)

17.10-20.10 - 2. Rajd Europy Centralnej, Karpfham (WRC)

Grudzień - Rajd Barbórka, Warszawa