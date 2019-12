Zwycięzcą plebiscytu Złota Piłka 2019 został po raz szósty Leo Messi. Robert Lewandowski zajął 8. miejsce. Zostały wręczone również nagrody dla najlepszego piłkarza do 21. roku życia, nagroda dla najlepszego bramkarza, oraz kobieca Złota piłka.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 lub włącz automatyczne odświeżanie :

22:50

Nie czuję rozczarowania. Cieszę się bardzo, że mogę tu być - powiedział w rozmowie z TVP Sport Robert Lewandowski, ósmy w plebiscycie "France Football" na najlepszego piłkarza 2019 roku. Wiadomo, jak to bywa w plebiscytach - czasami są rozczarowania albo jakieś niespodzianki, większe lub mniejsze. Ale to są plebiscyty, rządzą się własnymi prawami. Zawsze podchodzę do tego z przymrużeniem oka - tłumaczył.





22:07

Złota piłka po raz szósty dla Messiego PRESS FOCUS/x-news





Jak prezentowały się gwiazdy futbolu na dzisiejszej gali? Najciekawsze zdjęcia prezentujemy w galerii poniżej.









21:50

Prowadzący zakończyli galę Złota Piłka 2019.



21:49

Dziesiątka najlepszych piłkarzy 2019 roku:









21:43

Znamy całe podium Złotej Piłki 2019. To Lionel Messi na 1. miejscu, Virgil van Dijk na 2. i Cristiano Ronaldo na trzeciej lokacie.





21:42

Czwarte miejsce dla Sadio Mane.





21:38

Ogromna radość!





21:32

Jest to szósta statuetka Messiego, Argentyńczyk był od faworytem tegorocznego plebiscytu. Pierwszą nagrodę odebrał 10 lat temu.

21:31

Zwycięzcą 64. plebiscytu Złota Piłka został Leo Messi.



21:28

Za moment dowiemy się kto jest zwycięzcą. W plebiscycie głosuje 195 dziennikarzy, po jednym z każdego kraju świata.





21:21

Trwa przypomnienie dotychczas ogłoszonych miejsc: od 30. do 5.







21:19

Wszyscy czekają na ogłoszenie zwycięzcy plebiscytu. Przypomnijmy, w puli pozostały cztery nazwiska: Cristiano Ronaldo, Virgil van Dijk, Lionel Messi i Sadio Mane.

21:12

Najlepsze piłkarki w plebiscycie kobieca Złota Piłka 2019: Magan Rapinoe, Lucy Bronze i Alex Morgan.



21:09

Nagroda kobiecej Złotej Piłki powędrowała do 34-letniej amerykanki Megan Rapinoe.







21:07

Piąte miejsce należy do Mohameda Salaha.



21:07

Szóste miejsce zajął Kylian Mbappe.





21:06

Alisson Becker na 7. miejscu w plebiscycie Złotej Piłki.





21:06

Nagroda Lwa Jaszyna została wręczona po raz pierwszy.









21:04

Najlepsi bramkarze 2019 roku.





21:03

Nagroda im. Lwa Jaszyna dla najlepszego bramkarza wędruje do Alissona Beckera.



21:00

Nagrodę wręczy Robert Lewandowski.



21:00

Wręczona zostania nagroda Lwa Jaszyna dla najlepszego bramkarza. W tej kategorii nominowany jest Wojciech Szczęsny.



20:57

Przyjaciele wspierają Roberta Lewandowskiego.





20:56

Robert Lewandowski nie krył rozczarowania werdyktem





20:51

20:50

20:49

20:47

Robert Lewandowski zajął 8. miejsce w plebiscycie Złotej Piłki 2019!



20:47

Riyad Mahrez zajął 10. lokatę, Bernardo Silva 9.

20:46

Poznamy miejsca głównego rankingu. Miejsca 8.-10.



20:44

Nagroda dla najlepszego młodego piłkarza wędruje do Holendra Matthijsa de Ligt - najmłodszego kapitana Ajaxu Amsterdam.





20:42

Trofeum Kopy nominowani do lat 21:

João Félix (Portugalia/Atletico Madryt)

Jadon Sancho (Anglia/Borussia Dortmund)

Moise Kean (Włochy/Everton)

Samuel Chukwueze (Nigeria/Villarreal)

Kang-in Lee (Korea Płd./Valencia)

Matthijs de Ligt (Holandia/Ajax Amsterdam/Juventus Turyn)

Vinicius Jr (Brazylia/Real Madryt)

Kai Havertz (Niemcy/Bayer Leverkusen)

Mattéo Guendouzi (Francja/Arsenal)

Andrij Łunin (Ukraina/Real Valladolid)



20:40

Jako pierwsza zostanie wręczona nagroda dla piłkarza do 21. roku życia.



20:39

Luka Modrić - laureat Złotej Piłki 2018. O tym, jak nagroda wpłynęła na jego życie.



20:37

Na scenie pojawiła się laureatka ubiegłorocznej - pierwszej kobiecej Złotej Piłki - Norweżka Ada Hegerberg.



20:36

Prowadzący wspominają o nieobecnym Zlatanie. Przesyłają mu pozdrowienia.

20:34

Na scenie pojawili się prowadzący dzisiejszą galę dziennikarka Sandy Heribert oraz Didier Drogba. Didier Drogba poinformował o oficjalnym otwarciu gali Złota Piłka 2019.



20:30

Rozpoczyna się gala wręczenia Złotej Piłki 2019. Już za kilka minut poznamy tegorocznego zwycięzcę.





20:29





20:21

Nominowani i goście zajmują miejsca. Robert Lewandowski w pierwszym rzędzie.



20:15

Zakończyła się część na czerwonym dywanie, a już za kilkanaście minut uroczysta gala Złota Piłka 2019.



20:13

Jeden z faworytów Złotej Piłki i pięciokrotny zdobywca statuetki - Leo Messi - przybył na galę ze swoją rodziną.





20:11

Robert Lewandowski nie jest jedynym Polakiem, który ma szansę na wyróżnienie dzisiejszego wieczoru. Nominację do Trofeum Lwa Jaszyna, które zostanie wręczone najlepszemu bramkarzowi, otrzymał Wojciech Szczęsny.





Nominowani do Trofeum Lwa Jaszyna (dla najlepszego bramkarza):

Wojciech Szczęsny (Polska/Juventus)

Alisson Becker (Brazylia/Liverpool)

Manuel Neuer (Niemcy/Bayern)

Ederson (Brazylia/Manchester City)

Andre Onana (Kamerun/Ajax Amsterdam)

Jan Oblak (Słowenia/Atletico Madryt)

Kepa Arrizabalaga (Hiszpania/Chelsea)

Samir Handanović (Słowenia/Inter Mediolan)

Hugo Lloris (Francja/Tottenham)

Marc-André ter Stegen (Niemcy/Barcelona)



20:07

Na czerwonym dywanie pojawił się Marcos Aoás Corrêa.



20:04

Podczas gali nagrodzone zostaną również kobiety.



Nominacje do kobiecej Złotej Piłki 2019:

Sam Kerr

Ellen White

Nilla Fischer

Amandine Henry

Lucy Bronze

Alex Morgan

Vivianne Miedema

Dzenifer Marozsan

Pernille Harder

Sarah Bouhaddi

Ada Hegerberg

Wendie Renard

Megan Rapinoe

Rose Lavelle

Tobin Heath

Lieke Martens

Sari van Veenendaal

Marta

Kosovare Asllani

Sofia Jakobsson



20:01

Trwają przygotowania do otwarcia gali. Na miejsce przybywają kolejni nominowani. Duże zainteresowanie wzbudza Robert Lewandowski, który na galę przybył z żoną Anną.



19:55

Poza głównym plebiscytem nagrody otrzymają również kobiety. Na gali otwarcia pojawiły się piłkarki Olympique Lyonu.



19:46

Na 11. miejscu w plebiscycie - jako ostatni poza finałową dziesiątką - znalazł się Holender Frenkie De Jong.



19:42

Znamy finałową dziesiątkę. A w niej: Robert Lewandowski!

19:10

"France Football" organizator plebiscytu Złota Piłka, opublikował nazwiska piłkarzy, którzy zajęli w tym roku miejsca od 11. Do 30. W tej grupie nie ma Roberta Lewandowskiego, co oznacza, że znalazł się w pierwszej dziesiątce.



19:00

Lista 30 piłkarzy nominowanych w plebiscycie Złota Piłka 2019.