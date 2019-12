"Nie czuję rozczarowania. Cieszę się bardzo, że mogę tu być" – powiedział w rozmowie z TVP Sport Robert Lewandowski, ósmy w plebiscycie "France Football" na najlepszego piłkarza 2019 roku. "Wiadomo, jak to bywa w plebiscytach - czasami są rozczarowania albo jakieś niespodzianki, większe lub mniejsze. Ale to są plebiscyty, rządzą się własnymi prawami. Zawsze podchodzę do tego z przymrużeniem oka" – tłumaczył.

REKLAMA