Koszykarki Agnieszka Bibrzycka i Małgorzata Dydek, kolarz Mieczysław Nowicki, siatkarz Paweł Zagumny, bokser Andrzej Gołota, himalaista Andrzej Marciniak, pięcioboista Zbigniew Pacelt i dziennikarz Tadeusz Olszański zostali uhonorowani w Alei Gwiazd Sportu we Władysławowie. To pierwsza w Polsce aleja poświęcona polskim i zagranicznym ludziom sportu. Została utworzona w 2000 roku.

Paweł Zagumny to jedyny polski siatkarz, który był uczestnikiem czterech igrzysk olimpijskich: w Atlancie, Atenach, Pekinie i Londynie. W bogatej karierze występował w barwach Czarnych Radom, Bosman Morze Szczecin, Edibasso Padwa, AZS UWM Olsztyn, Panathinaikosie Ateny, Zaksie Kędzierzyn-Koźle i AZS Politechnika Warszawska. Jest srebrnym medalistą mistrzostw świata w 2006 roku. Trzy lata później zdobył tytuł mistrza Europy. Był jednym z filarów reprezentacji Polski, która w 2014 roku sięgnęła po tytuł mistrza świata.





Gwiazdę ma także brązowy medalista olimpijski w boksie z Seulu w 1988 rok w kategorii ciężkiej Andrzej Gołota. Na amatorskim ringu zdobył ponadto srebrny medal mistrzostw świata juniorów oraz złoty w tej kategorii wiekowej czempionatu Europy. W gronie zawodowców czterokrotny mistrz Polski stoczył 52 pojedynki. 41 nich wygrał, w tym 33 przez nokaut, jeden zremisował i przegrał dziewięć razy. Jedna walka uznana została za nieodbytą.

Zbigniew Pacelt, sportowiec i poseł V, VI oraz VII kadencji Sejmu specjalizował się w pięcioboju nowoczesnym i dwukrotnie w latach 1975 i 1977 zdobył w rywalizacji drużynowej mistrzostw świata złoty medal. Jego najmocniejszą stroną było pływanie, w którym należał do czołówki będąc sześć razy mistrzem kraju. Trzy razy startował w igrzyskach olimpijskich - w Meksyku i Monachium w pływaniu, natomiast w Montrealu w pięcioboju nowoczesnym.



89-letni Tadeusz Olszański to jeden z najstarszych polskich dziennikarzy sportowych. Jego talent i warsztat rozwinęły się przede wszystkim w kultowym "Sztandarze Młodych". To właśnie Olszański zainicjował w tej gazecie w 1963 roku akcję promującą zasady Fair Play. Gwiazdę w jego imieniu odsłonił wnuk, Julian Szumowski.





Agnieszka Bibrzycka cztery razy zdobyła mistrzostwo Polski. W reprezentacji kraju grała w latach 2001-2009. W kolekcji osiągnięć ma także cztery tytuły mistrzyni Rosji i jeden Turcji oraz wygranie Euroligi. Włoska "Gazzetta dello Sport" przyznała jej miano najlepszej koszykarki Europy w 2003 roku.





Kolejny posiadacz gwiazdy, kolarz Mieczysław Nowicki w igrzyskach olimpijskich zdobył dwa medale. W Montrealu w 1976 roku przypadł mu srebrny w wyścigu druzynowym na szosie oraz brązowy w rywalizacji indywidualnej.



Andrzej Marciniak 24 maja 1989 zdobył najwyższy szczyt na świecie Mount Everest. Był jedynym ocalałym uczestnikiem tragicznej wyprawy z 1989 roku, w której zginęli Eugeniusz Chrobak, Mirosław Dąsal, Mirosław Gardzielewski, Zygmunt Andrzej Heinrich i Wacław Otręba. Został wtedy uratowany przez prowadzącego akcję ratunkową Artura Hajzera. Zginął 7 sierpnia 2009 podczas wspinaczki na Pośredniej Grani w słowackich Tatrach.



Zmarła w 2011 roku Małgorzata Dydek zdobyła z koleżankami złoty medal mistrzostw Europy 1999, rozegranych w Polsce. Olimpijka z Sydney prezentowała talent w ligach, polskiej, francuskiej, hiszpańskiej, rosyjskiej oraz amerykańskiej WNBA.