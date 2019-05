Estończyk Ott Tanak jadący Toyotą Yaris WRC wygrał Rajd Chile, szóstą rundę mistrzostw świata w sezonie 2019. Debiutująca w kalendarzu MŚ impreza była po Meksyku i Argentynie trzecią w tegorocznym cyklu, której trasa prowadziła wyłącznie po nawierzchniach szutrowych.

Ott Tanak podczas Rajdu Chile / Reporter Images / PAP/EPA

Drugie miejsce ze stratą 23,1 s zajął obrońca tytułu Francuz Sebastien Ogier (Citroen C3 WRC), a na trzeciej pozycji uplasował się jego rodak, dziewięciokrotny mistrz świata Sebastien Loeb (Hyundai I20 WRC) - strata 30,2 s.



31-letni Tanak z pilotem Martinem Jaorveo dzięki zwycięstwu w rajdzie i triumfie na ostatnim odcinku specjalnym (Power Stage) zdobyli 30 pkt i awansowali na pozycję wiceliderów klasyfikacji generalnej MŚ. Wygrana w Chile jest ósmym zwycięstwem tej załogi.



To był ciężki weekend z pierwszym w historii Rajdem Chile. Cały czas musieliśmy jechać maksymalnie szybko, a warunki były ciężkie. Udało się zdobyć maksimum punktów i cieszę się zwłaszcza ze względu na zespół - powiedział Tanak.



Drugie miejsce po zaciętej walce z Loebem wywalczył Ogier.



Drugie miejsce nie jest złe, tym bardziej, że mieliśmy w końcówce problemy. Odpaliła nam w samochodzie w trakcie jazdy gaśnica, jej zapach jest trudny do zniesienia. Prawie straciliśmy przytomność. I tak jestem zaskoczony, że mieliśmy na Power Stage drugi czas - uważa Ogier.



W sobotę podczas drugiego etapu bardzo groźny wypadek miał lider klasyfikacji generalnej MŚ po pięciu rundach Belg Thierry Neuville (Hyundai I20 WRC). Jego samochód wypadł z drogi i kilkanaście razy koziołkował. Kierowca i pilot Nicolas Gilsoul zostali zabrani śmigłowcem do szpitala w Concepcion. Po kilku godzinach poinformowano, że nie odnieśli żadnych poważnych obrażeń, jedynie stłuczenia i zadrapania.



Neuville już wyszedł ze szpitala, w parku serwisowym poruszał się o kulach. Lekarze zalecili mu, aby przez najbliższe dwa, trzy tygodnie nie przeciążał kontuzjowanej nogi. Belg jednak zapowiada, że jego rehabilitacja nie będzie trwała tak długo, już w przyszłym tygodniu planuje rozpocząć testy przed zbliżającym się Rajdem Portugalii.



Chile było 32. krajem w historii goszczącym rundę rajdowych MŚ.



Liderem mistrzostw został Ogier, który ma 122 pkt. Na drugie miejsce awansował Tanak - 112, a na trzecie spadł Neuville - 110.



Następną rundą w dniach 30 maja - 2 czerwca będzie Rajd Portugalii.