Jakub Rzeźniczak, były reprezentant Polski i wieloletni filar Legii Warszawa, oficjalnie dołącza do Stali Kraśnik. Doświadczony defensor podpisał kontrakt obowiązujący do końca obecnego sezonu, z opcją przedłużenia na kolejny rok. To transfer, który z pewnością odbije się szerokim echem — zarówno w regionie, jak i w całej piłkarskiej Polsce.

Jakub Rzeźniczak z żoną Pauliną podczas Gali tygodnika "Piłka Nożna" / Piotr Nowak / PAP Kariera Jakuba Rzeźniczaka Jakub Rzeźniczak to postać doskonale znana polskim kibicom. W Ekstraklasie rozegrał ponad 250 spotkań, a większość kariery spędził w Legii Warszawa, z którą sięgnął po siedem tytułów mistrza Polski, sześć Pucharów Polski oraz Superpuchar. Jego sukcesy nie ograniczały się jedynie do krajowego podwórka - grając w azerbejdżańskim Qarabağu Agdam, rywalizował na arenie międzynarodowej, mierząc się z takimi klubami jak Chelsea czy AS Roma. W kolejnych latach Rzeźniczak kontynuował karierę w Wiśle Płock oraz Kotwicy Kołobrzeg, gdzie pełnił kluczową rolę w linii defensywnej. Teraz swoją bogatą wiedzę i doświadczenie wniesie na boiska IV ligi, reprezentując Stal. Jako jeden z najbardziej utytułowanych zawodników na tym poziomie rozgrywkowym, nie tylko wzmocni drużynę swoimi umiejętnościami, ale także stanie się mentorem dla młodszych zawodników, wspierając ich rozwój na boisku i poza nim. Przygoda w MMA Rzeźniczak, który jeszcze do niedawna próbował swoich sił w walkach freak fight, w czerwcu 2024 roku zadebiutował w Clout MMA podczas gali Clout MMA 5. W tej walce zmierzył się z Tomaszem "Szalonym Reporterem" Matysiakiem, pokonując go w zaledwie 23 sekundy przez techniczny nokaut. Po serii kopnięć i ciosów Rzeźniczak zmusił sędziego do przerwania pojedynku, zdobywając zwycięstwo w ekspresowym tempie. Stal Kraśnik walczy o awans Stal Kraśnik, zespół prowadzony przez Rafała Kabasę, jest liderem IV ligi lubelskiej. Po 18 rozegranych kolejkach ma na koncie 47 punktów, a mimo przegranej w ostatniej serii gier z rezerwami Górnika Łęczna (1-2), wciąż pozostaje głównym faworytem do awansu do III ligi.

