Holender Virgil van Dijk zwyciężył w plebiscycie Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA) na najlepszego zawodnika sezonu 2018/19. W finałowej trójce byli także Portugalczyk Cristiano Ronaldo i Argentyńczyk Lionel Messi. Ogłoszenie wyników nastąpiło na gali w Monako.

Van Dijk otrzymał 305 punktów, Messi - 207, a Ronaldo - 74.Holender triumfował z Liverpoolem w Lidze Mistrzów, był również uznany za najlepszego piłkarza finału (2:0 z Tottenhamem). Pod koniec kwietnia został wybrany przez Związek Zawodowy Piłkarzy (PFA) najlepszym zawodnikiem ligi angielskiej w sezonie 2018/19.

Ronaldo z reprezentacją Portugalii zwyciężył w Lidze Narodów UEFA, a z Juventusem Turyn sięgnął po mistrzostwo Włoch. Natomiast Messi był m.in. najlepszym strzelcem Ligi Mistrzów, wywalczył również z Barceloną mistrzostwo Hiszpanii.

Bohaterem wieczoru, podczas którego losowano też skład grup Ligi Mistrzów, okazał się pierwszy z nich. Van Dijk nie dość, że odebrał najważniejszą statuetkę, to triumfował także w kategorii na najlepszego obrońcę sezonu.



Wśród bramkarzy wyróżniony został Brazylijczyk Alisson Becker z Liverpoolu, pomocników - Holender Frenki de Jong (przeszedł latem z Ajaksu Amsterdam do Barcelony), a z napastników - Messi.



Najlepszą piłkarką sezonu wybrano angielską zawodniczkę Lucy Bronze z Olympique Lyon, a nagrodę prezydenta UEFA otrzymał były francuski piłkarz Eric Cantona.



UEFA w swoim plebiscycie bierze pod uwagę występy zawodników z całego świata (ale grających w europejskich klubach) we wszystkich rozgrywkach krajowych i międzynarodowych. Już 15 sierpnia ogłoszono kolejność od miejsca czwartego do dziesiątego. Np. czwarty był Alisson Becker, a piąty Senegalczyk Sadio Mane, jego klubowy kolega z Liverpoolu. W czołowej dziesiątce ponownie zabrakło miejsca m.in. dla Roberta Lewandowskiego. Napastnik Bayernu Monachium w sezonie 2016/17 zajął w plebiscycie UEFA dziewiątą lokatę. W głosowaniu wzięło udział 80 trenerów drużyn, które rywalizowały w sezonie 2018/19 w fazie grupowej Ligi Mistrzów (32) i Ligi Europy (48), a także 55 dziennikarzy z każdego z krajów członkowskich UEFA. Trenerzy nie mogli głosować na zawodników z własnej drużyny.