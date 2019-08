Robert Lewandowski oficjalnie przedłużył kontrakt z Bayernem Monachium. Polski napastnik podpisał nową umowę do 30 czerwca 2023 roku. Poprzednia obowiązywała do 2021.

Negocjacje w sprawie przedłużenia kontraktu polskiego napastnika trwały od dłuższego czasu, jednak dopiero teraz osiągnięto porozumienie.

W imieniu bawarskiego klubu umowę podpisał dyrektor generalny Karl-Heinz Rummenigge, oraz dyrektor sportowy Hasan Salihamidžić. Dla mnie Robert jest najlepszym środkowym napastnikiem na świecie i od lat jest ostoją naszego zespołu. Dlatego cieszymy się, że jeszcze długo będzie grał dla Bayernu. Jesteśmy przekonani, że dzięki Robertowi osiągniemy nasze ambitne cele w nadchodzącym sezonie i nadchodzących latach - powiedział Rummenigge cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Robert stał się liderem i jest tak ważnym graczem dla Bayernu i jego fanów, jak byli Franck Ribéry i Arjen Robben - ­powiedział Salihamidžić.

Lewandowski powiedział, że jest zadowolony z nowego kontraktu, mimo że wcześniej spekulowano o jego chęci przenosin do Realu Madryt. Jako rodzina czujemy się bardzo dobrze w Monachium. Jestem przekonany, że wiele osiągniemy w ciągu najbliższych kilku lat. Bayern jest jednym z trzech największych klubów na świecie i mamy znakomity zespół. Jestem dumny z bycia częścią tego klubu - powiedział Polak.

Robert Lewandowski gra w zespole mistrza Niemiec od 2014 roku. Do tej pory w 246 meczach w barwach "Bawarczyków" strzelił 197 bramek, co czyni go trzecim strzelcem w historii klubu.

Z Bayernem Lewandowski wygrał do tej pory pięć mistrzostw Niemiec, dwa razy Puchar tego kraju i trzykrotnie superpuchar. Trzy razy zdobył też koronę króla strzelców Bundesligi. Razem z bramkami zdobytymi w barwach Borussi Dortmund jest piątym najlepszym strzelcem w historii rozgrywek ligowych i najlepszym obcokrajowcem w tej kwalifikacji.