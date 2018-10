Jubileuszowy 10. PKO Silesia Marathon pobiegnie ulicami śląskich miast w niedzielę 7 października. To największa tego typu impreza na Śląsku i jedyny taki bieg w Europie, którego trasa prowadzi przez cztery miasta. Oprócz biegu głównego odbędzie się również PKO Silesia Półmaraton i sobotni Mini Silesia Marathon o Puchar Radia RMF FM.

Silesia Marathon to największa impreza biegowa na Śląsku i jednocześnie jeden z największych maratonów w Polsce. Odbywa się nieprzerwanie od 2009 roku. Podczas tegorocznej edycji organizatorzy spodziewają się ponad 9 tys. uczestników w trzech biegach: maratonie, półmaratonie oraz mini maratonie.



Przed nami wyjątkowe wydarzenie - jubileuszowa, 10. edycja Silesia Marathon. Już niedługo spełnią się marzenia wielu biegaczy. Dla niektórych będzie to ekscytujący debiut, inni ustanowią swój kolejny rekordowy wynik, a 41 zawodników stanie na starcie naszego maratonu już po raz dziesiąty, świętując z nami swoją biegową rocznicę. Niech dla wszystkich będzie to wyjątkowe wydarzenie sportowe! - piszą na swoich stronach organizatorzy biegu.

Wierzymy, że dużym przeżyciem dla wielu będzie finisz na bieżni Stadionu Śląskiego. Mamy nadzieję, że wszystkich Was na mecie witać będą nie tylko najbliżsi, przyjaciele i znajomi, ale również wielu mieszkańców regionu, dla których Kocioł Czarownic jest prawdziwym sportowym symbolem Śląska - podkreślają.



Mini Silesia Marathon o Puchar Radia RMF FM

Pierwszą imprezę z całego cyklu zaplanowano na sobotę 6 października. To wówczas odbędzie się Mini Silesia Marathon o Puchar Radia RMF FM. Jest to bieg na dystansie 4,5 km. Zawody startują o godz. 11, a ich uczestnicy przebiegną alejkami Parku Śląskiego. Meta zawodów, podobnie jak w kolejnych biegach - oczywiście na Stadionie Śląskich.



I znów będzie żółto na śląskich ulicach / RMF FM

PKO Silesia Marathon

Maraton, czyli bieg główny, wystartuje w niedzielę o godz. 9. Start na ul. Złotej w Katowicach. Przed uczestnikami trasa o długości 42 km 195 m.

Przez wielu trasa maratonu śląskiego uważana jest za jedną z najtrudniejszych. Zwieńczeniem imprezy są ostatnie 4 km. Najpierw alejami Parku Śląskiego i meta na bieżni w Kotle Czarownic.

Pierwszy zawodnik powinien finiszować po godz. 11, całe zawody zostaną zamknięte o godz. 15.30





PKO Silesia Półmaraton

Z kolei w niedzielę o 10.45 wystartuje PKO Silesia Półmaraton, którego uczestnicy przebiegną nieco ponad 21 km.

Ta impreza także zakończy się na Stadionie Śląskim. Najpewniej około 15:30.

Półmaraton wystartuje z Promenady Generała Jerzego Ziętka w Parku Śląskim. Jego trasa pokrywa się z trasą biegu głównego, zawodnicy pominą jednak fragment prowadzący przez Muchowiec i po przebiegnięciu DTŚ udadzą się prosto na ul. 1 Maja, a następnie w stronę Bogucic, Siemianowic Śl. i Chorzowa.



I w tym roku planowany jest Mini Silesia Marathon o Puchar Radia RMF FM / RMF FM

Atrakcje na Stadionie Śląskim

Na Stadionie Śląskim zaplanowano szereg niespodzianek. Dla publiczności zostanie otwarty w niedzielę o godzinie 10.00. Czekać na Was będą między innymi:

chill zone LR World

oferta samochodowa Lellek Group

aromatyczna kawa na stoisku Woseba

miasteczko lekkoatletyczne przygotowane przez Polski Związek Lekkiej Atletyki

animacje dla najmłodszych, nad którymi czuwać będzie Fundacja Iskierka

porady dietetyczne i wsparcie fizjoterapeutów z Galen Rehabilitacja

pomiar masy ciała na stoisku City Fit

Galeria Figur Stalowych

wieszaki na medale przygotowane specjalnie na nasz jubileusz

punkt Wikoss z możliwością wygrawerować osiągniętego wyniku na medalu

oraz strefa gastronomiczna.