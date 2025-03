Thomas Thurnbichler nie będzie kontynuował pracy jako trener polskich skoczków w nowym sezonie. Decyzja została podjęta po trzech sezonach współpracy. Nowym trenerem skoczków będzie Maciej Maciusiak.

Thomasa Thurnbichlera zastąpi na stanowisku trenera Maciej Maciusiak (zdj. archiwalne) / Grzegorz Momot / PAP

Z końcem sezonu 2024/2025, Thomas Thurnbichler zakończy swoją pracę na stanowisku głównego trenera kadry A reprezentacji Polski w skokach narciarskich. Decyzja ta została podjęta z wyprzedzeniem, a przed wyjazdem do Planicy została przekazana zarówno zawodnikom, jak i członkom sztabu szkoleniowego.

Po rozmowach z zawodnikami i sztabem szkoleniowym Zarząd Polskiego Związku Narciarskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian w strukturach kadry narodowej. Z uwagi na atmosferę panującą w zespole oraz kierując się dobrem reprezentacji, zdecydowano o zakończeniu współpracy z Thomasem Thurnbichlerem na stanowisku głównego trenera kadry A - podkreślił Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

To prawda, ten weekend jest moim ostatnim jako trener reprezentacji Polski w skokach narciarskich. Chciałbym podziękować szczególnie polskim kibicom. Bez Was skoki narciarskie nie byłyby tym sportem. Do zobaczenia na skoczniach - zwrócił się do kibiców, Thomas Thurnbichler.