Zespół New England Patriots po raz szósty został mistrzem ligi futbolu amerykańskiego NFL. W Super Bowl na stadionie w Atlancie pokonał walczących o drugi tytuł Los Angeles Rams 13:3.

New England Patriots kolejny raz triumfują! / ERIK S. LESSER / PAP/EPA

To był jedenasty finał z udziałem Patriots. Żadna inna drużyna nie grała w nim tak często. Sześć tytułów oprócz niej ma jeszcze ekipa Pittsburgh Steelers.

Patriots to drużyna 66-letniego trenera Billa Belichicka i 41-letniego rozgrywającego Toma Brady'ego. Szkoleniowiec Rams Sean McVay ma 33 lata, a quarterback Jared Goff - 24. Nigdy wcześniej w Super Bowl różnice wieku między najważniejszymi postaciami obu ekip nie były tak duże.



W sezonie zasadniczym "Barany" miały drugi najlepszy atak w lidze, ale sztab Patriots doskonale rozpracował ich schematy ofensywne. Długo świetnie grała też defensywa Rams i w efekcie po pierwszej połowie było tylko 3:0 dla Patriots. To był najniższy wynik do przerwy od 1975 roku, a ostatecznie łącznie zdobyte 16 punktów przez obie ekipy to najmniejszy dorobek w historii Super Bowl. Poprzedni rekord - 21 pkt - przetrwał 46 lat.



Rams zdołali wyrównać w trzeciej kwarcie za sprawą kopnięcia z aż 53 jardów (48,5 m) Grega Zuerleina. W historii Super Bowl tylko raz oglądano udane kopnięcie z większej odległości - w 1994 roku z 54 jardów (49,4 m).



W ostatniej części gry defensywa zespołu z Los Angeles w końcu pękła. Autorem jedynego w meczu przyłożenia był Sony Michel, a na 1.12 min przed końcem wynik kopnięciem z 41 jardów (37,5 m) ustalił Stephen Gostkowski.





Julian Edelman z nagrodą dla najbardziej wartościowego zawodnika / ERIK S. LESSER / PAP/EPA



Nagroda dla najbardziej wartościowego zawodnika trafiła do Juliana Edelmana. Skrzydłowy Patriots był najczęściej, bo dziesięciokrotnie adresatem piłek zagrywanych przez Brady'ego. Łącznie dzięki niemu zespół pokonał w meczu 141 jardów.



Belichick i Brady już raz stanęli naprzeciw Rams w Super Bowl. W 2002 roku, kiedy "Barany" miały jeszcze siedzibę w St. Louis, pokonali ich 20:17. Rams w finale byli po raz czwarty. Mistrzostwo udało im się zdobyć w 2000 roku.



Belichick prowadzi Patriots od 2000 roku. W tym samym roku, bez większego przekonania, klub ze 199. numerem w drafcie wybrał Brady'ego. Ten okazał się jednak wielkim talentem, a do podstawowego składu wskoczył już w swoim drugim sezonie, kiedy kontuzji doznał pierwszy rozgrywający. Za ich czasów zespół już po raz dziewiąty wystąpił w Super Bowl, a wygrał po raz szósty - poprzednio w 2002, 2004, 2005, 2015 i 2017 roku. Brady jest jedynym w historii NFL zawodnikiem, który po mistrzostwo sięgał tak często. Belichick natomiast jest jedynym trenerem z sześcioma zwycięstwami w decydującym spotkaniu.