Wielki sukces Polaków w konkursie rzutu młotem w lekkoatletycznych mistrzostwach świata w amerykańskim Eugene. Paweł Fajdek zdobył złoto medal, a Wojciech Nowicki – srebro.

Paweł Fajdek / Adam Warżawa / PAP

Fajdek wyszedł na prowadzenie w trzeciej serii, gdy rzucił młot na odległość 81,98 m. Na półmetku rywalizacji drugie miejsce zajmował Nowicki, który w drugiej próbie uzyskał 81,03 m. Polacy nie poprawili swoich wyników w czwartej, piątej i szóstej serii.

Brązowy medal zdobył Norweg Eivind Henriksen, który w najlepszej próbie rzucił młotem 80,87 m. Czwarty był Francuz Quentin Bigot - 80,24 m. Piąte miejsce zajął Węgier Bence Halasz, który osiągnął 80,15 m.

Dla Pawła Fajdka to już piąte z rzędu zwycięstwo w mistrzostwach świata. Dla Wojciecha Nowickiego to najlepszy wynik na tej imprezie - do tej pory zdobył trzy brązowe krążki.

Polacy w mistrzostwach świata w Eugene zdobyli już trzy medale: złoty i dwa srebrne.