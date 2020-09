Magda Linette potrzebowała trzech setów, by awansować do 2. rundy wielkoszlemowego turnieju US Open na kortach twardych w Nowym Jorku. Polska tenisistka pokonała Australijkę Maddison Inglis 6:1, 4:6, 6:4, a następnie zagra z Danką Kovinic z Czarnogóry.

