Końcowa syrena sezonu 2020/21 w STATSCORE Futsal Ekstraklasie zbliża się wielkimi krokami. Z tego też względu z coraz bardziej zapartym tchem obserwujemy, co ciekawego się dzieje w strefie spadkowej oraz w walce o wicemistrzostwo Polski. A dzieje się bardzo dużo!

/ Fot. Jarosław Frąckowiak /

Weekend zaczniemy jednak od wyjazdu do najbardziej wysuniętego miasta na północ w STATSCORE Futsal Ekstraklasie - Lęborka. Tam miejscowy Team podejmie FC Reiter Toruń. Obie drużyny wciąż znajdują się w grze zakotwiczenie w górnej części stawki, na co szczególnie liczą gospodarze, dla których jest to debiutancki sezon na najwyższym poziomie rozgrywkowym i pozycja w pierwszej ósemce byłaby dla nich sporym sukcesem.

Początek tego spotkania już o godzinie 12.00 w nSport+ oraz na canalplus.com.

Największe emocje będziemy mieć jednak po południu, kiedy to korespondencyjnie o wicemistrzostwo Polski rywalizować będą ze sobą Piast Gliwice oraz Constract Lubawa.

Piastunki znajdują się niemalże pod ścianą, bowiem nawet komplet punktów do końca tego sezonu nie gwarantuje im srebrnego medalu. Innego wyjścia, jak wygrywać jednak nie mają, dlatego też w starciu z Akademikami z Wilanowa z pewnością zobaczymy chęć szybkiego zamknięcia spotkania ze strony gości.

Na to pozwolić nie będą chcieli jednak sami gracze AZS-u UW DARKOMP, którzy wciąż walczą o ligowy byt i nawet wyszarpany punkt będzie dla nich dużym sukcesem.

Z podobnego założenia na parkiet wyjdą zapewne także gospodarze w Białymstoku. MOKS Słoneczny Stok, który będzie podejmować Kontruktorów, również nie jest jeszcze pewny swojego losu w następnym sezonie, dlatego też nie zawaha się przeszkodzić lubawianom w obronie wicemistrzostwa.

I można powiedzieć, że gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, bowiem na wszystkim najlepiej może wyjść Fit-Morning Gredar Brzeg, który o wyjście z czerwonej strefy zagra z pogodzoną już spadkiem P.A. Novą Gliwice.

Całość uzupełni nam spotkanie świeżo upieczonego zdobywcy Pucharu Polski, Red Dragons Pniewy z Acaną Orłem Jelcz-Laskowice oraz starcia GI Malepszy Futsal Leszno - Dreman Opole Komprachcice i Red Devils Chojnice - Clearex Chorzów.

Komplet spotkań 32. kolejki STATSCORE Futsal Ekstraklasy:

Team Lębork - FC Reiter Toruń, sobota, godz. 12.00 (nSport+)

MOKS Słoneczny Stok Białystok - Constract Lubawa, sobota, godz. 16.00 (TVCOM.pl)

AZS UW DARKOMP Wilanów - Piast Gliwice, sobota, godz. 16.00 (TVCOM.pl)

Red Dragons Pniewy - Acana Orzeł Jelcz-Laskowice, sobota, godz. 18.00 (TVCOM.pl)

Fit-Morning Gredar Brzeg - P.A. Nova Gliwice, sobota, godz. 19.15 (TVP3 Opole, sport.tvp.pl, TVCOM.pl)

GI Malepszy Futsal Leszno - Dreman Opole Komprachcice, sobota, godz. 20.00 (TVCOM.pl)

Red Devils Chojnice - Clearex Chorzów, niedziela, godz. 18.00 (TVCOM.pl)

Gatta Active Zduńska Wola - AZS UŚ Katowice 0:5 (walkower)

Pauza: Rekord Bielsko-Biała