Robert Lewandowski przedłuży kontrakt z Bayernem Monachium do 2023 roku - donoszą niemieckie media, powołując się na ustalenia stacji Sky. Obecna umowa wiąże polskiego napastnika z bawarskim klubem do 2021 roku.

Robert Lewandowski podczas mistrzowskiej fety Bayernu Monachium, 26 maja 2019 / Philipp Guelland / PAP/EPA

Według ustaleń Sky, na które powołują się m.in. agencja prasowa DPA i portal RTL.de, reprezentujący Lewandowskiego Pini Zahavi oraz działacze monachijskiego klubu uzgodnili już warunki przedłużenia kontraktu. Brakować ma tylko podpisu samego piłkarza, który obecnie przebywa z rodziną na wakacjach.

Lewandowski trafił do klubu z Monachium z Borussii Dortmund w 2014 roku. Jego obecna umowa z Bawarczykami obowiązuje do końca czerwca 2021 roku, ale - jak zauważa Onet - nazwisko polskiego snajpera praktycznie co roku wymieniane było w kontekście transferu do Realu Madryt bądź Premier League. Dopiero ostatnio coraz częściej pojawiały się informacje o pozostaniu 31-letniego zawodnika w Bayernie.

W minionym sezonie klub z Monachium obronił mistrzostwo Niemiec, a Lewandowski z dorobkiem 22 goli został królem strzelców Bundesligi.

Jak zaznacza Onet, na krajowym podwórku Polak wygrał już z Bawarczykami wszystko, co było do wygrania - ale wciąż czeka na upragniony triumf w Lidze Mistrzów.

Jest to także marzenie wszystkich ludzi związanych z Bayernem i wydaje się, że bez "Lewego" trudno będzie o jego realizację, toteż propozycja nowego kontraktu nie może nikogo dziwić - komentuje portal.