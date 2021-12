Argentyńczyk Sergio Aguero poinformował o zakończeniu piłkarskiej kariery. Zawodnikowi FC Barcelony na specjalnej konferencji prasowej towarzyszył prezydent klubu Joan Laporta. Aguero musi zawiesić buty na kołku z powodu problemów zdrowotnych.

Sergio Aguero / JAVIER LIZON / PAP/EPA

U piłkarza na przełomie października i listopada wykryto arytmię serca. Aguero kończy karierę w wieku 33 lat - jest równolatkiem Roberta Lewandowskiego. Gdyby nie problemy zdrowotne, to mógłby z pewnością wypełnić 2-letni kontrakt z FC Barceloną. Przez dekadę Aguero był gwiazdą Manchesteru City. Wcześniej bronił barw Atletico Madryt i Independiente.

Przed sezonem Aguero trafił do FC Barcelony

Po dekadzie gry w barwach Manchesteru City Argentyńczyk trafił w maju do FC Barcelony i zapewne liczył na to, że będzie występował u boku kolegi z reprezentacji Leo Messiego. W Manchesterze żegnano go z największymi honorami, a trener Pep Guardiola ze łzami w oczach dziękował mu za grę. Jak wiemy, z gry z Messim w Katalonii wyszły nici, a przyjaźniący się od lat piłkarze nie spotkali się w jednej drużynie na murawie, bo Messi odszedł ostatecznie do PSG.

Sam Aguero miał być dużym wzmocnieniem ofensywy "Dumy Katalonii", ale jeszcze w okresie przygotowawczym nabawił się kontuzji łydki i na jego debiut rozbita drużyna czekała aż do połowy października. Argentyńczyk uzbierał łącznie 5 meczów w barwach Barcelony - cztery w Primera Division i jedno w Lidze Mistrzów. Strzelił tylko jednego gola. W pojedynku z Alaves 30 października poprosił o zmianę pod koniec pierwszej połowy. Piłkarz trzymał się za klatkę piersiową, a później położył się na murawie. Trafił na badania do szpitala, które potwierdziły problemy z sercem. Od tego czasu Aguero nie pojawił się już na boisko, a w połowie listopada katalońskie media informowały, że stwierdzona przez lekarzy arytmia jest poważniejsza niż sądzono. Już wtedy pojawiły się spekulacje, że zawodnik będzie musiał przedwcześnie skończyć z graniem w piłkę.

Zabrakło tylko Ligi Mistrzów

Aguero karierę zaczynał w klubie Independietne i to stamtąd ruszył na podbój Europy. W 2006 roku został zawodnikiem Atletico Madryt. Wygrał z zespołem Ligę Europy oraz zdobył Superpuchar Europy. Strzelił dla madryckiej drużyny równo 100 bramek. W 2011 roku został zawodnikiem Manchesteru City i przez 10 lat gry w barwach tej drużyny stał się prawdziwą legendą angielskich boisk. Jego bilans w ekipie "The Citizens" to 390 meczów i 260 bramek. Do tego 73 asysty.

Argentyńczyk zdobył z klubem pięć tytułów mistrza Anglii. Wygrywał także wielokrotnie Puchar Ligi czy Puchar Anglii. Raz był także królem strzelców Premier League. Zabrakło jedynie triumfu w Lidze Mistrzów. Przez 15 lat Aguero był także ważną postacią reprezentacji Argentyny. W 2014 roku został wicemistrzem świata, a latem zdobył upragniony przez Argentyńczyków Copa America, na który kibice w tym kraju czekali od 1993 roku, choć nie odegrał na tym turnieju większej roli. Jego bilans w drużynie narodowej to 101 meczów i 41 bramek. Ostatniego gola w reprezentacji strzelił w 2019 roku w towarzyskim meczu z Urugwajem.