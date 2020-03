Za nami 26 kolejek Ekstraklasy. Przynajmniej, jeśli chodzi o drużyny z czołówki tabeli. Dziś jeszcze mecz walczących o utrzymanie Korony Kielce i ŁKS-u. W ligowym czubie zrobiło się bardzo tłoczno. Trzecia w tabeli Cracovia ma sześć punktów zapasu nad dziesiątą Wisłą Płock, a to gwarantuje emocje w końcówce sezonu zasadniczego.

Piłkarz Legii Warszawa Paweł Wszołek i Mikkel Kirkeskov z Piasta Gliwice podczas meczu Ekstraklasy / Piotr Nowak / PAP

Stres, nerwy - to czynniki, na które uwagę zwracali przeciwnicy formatu ESA-37. Trenerzy narzekali, że i oni i piłkarze bywali w końcówce sezonu zasadniczego bardzo zestresowani. Nic dziwnego, bo linia pomiędzy awansem do grupy mistrzowskiej, a znalezieniem się w strefie spadkowej bywa bardzo cienka. Pamiętamy przykład Podbeskidzia Bielsko-Biała sprzed kilku lat. Drużyna po 30. kolejkach zajmowała 9. miejsce w tabeli. Do grupy mistrzowskiej zabrakło... punktów w małej tabeli pomiędzy Podbeskidziem, Lechią Gdańsk i Ruchem Chorzów. Pod kreską znalazła się drużyna z Bielska-Biała, która w grupie spadkowej przegrała sześć meczów i znalazła się w 1. lidze, z której od tamtego czasu nie wróciła do Ekstraklasy. Co prawda wtedy po sezonie zasadniczym dzielono punkty, więc przewaga Podbeskidzia nad rywalami stopniała, ale i tak widać jak duże bywa niebezpieczeństwo. A przecież w tym roku z ligi spadną 3 drużyny.

Trudna sytuacja w ligowej czołówce

W 26. kolejce spośród drużyn, które przed weekendem były w top 8, wygrał tylko Piast Gliwice. Zwycięstwo nad Legią Warszawa 2:1 cenne, bo dało awans na pozycję wicelidera. Gliwiczanie tracą do Legii 8 punktów. Zespół ze stolicy jest zatem, mimo porażki, na razie w komfortowej sytuacji, ale za plecami Legii ścisk jest niesamowity. Piast ma 43 punkty. Cracovia, Śląsk Wrocław i Lech Poznań po 42. Pogoń Szczecin 41. Dalej różnice także niewielkie: Lechia - 38, Jagiellonia - 37, Raków Częstochowa i Wisła Płock po 36. To oznacza, że 3. w tabeli Cracovia ma tylko 6 punktów zapasu nad grupą spadkową. Niewiele biorąc pod uwagę, że "Pasy" zanotowały serię 4 porażek. Jeśli się nie przełamie, może być ciężko.





Blisko grupy mistrzowskiej tuż przed strefą spadkową

Numer jeden to Wisła Kraków, która ostatnio notuje najlepsze wyniki w lidze. W ostatnich ośmiu meczach "Biała Gwiazda" zebrała 20 punktów. W Ekstraklasie nikt nie ma lepszego dorobku. Wisła traci teraz 6 punktów do ósmej w tabeli Jagiellonii. Czy stać ją na awans? Przed krakowską drużyna w tabeli jeszcze Zagłębie Lubin i Górnik Zabrze. Te drużyny tracą do grupy mistrzowskiej po 4 punkty. Z drugiej strony w Wiśle, Zagłębiu i Górniku muszą nie tylko patrzeć przed siebie, ale i zerkać za swoje plecy. Krakowianie mimo dobrej gry w ostatnich tygodniach dopiero co wydostali się ze strefy spadkowej. Mają nad nią 6 punktów przewagi. Osiem punktów zapasu Górnika i Zagłębia też nie wygląda okazale w kontekście tego, że do końca sezonu trzeba rozegrać jeszcze 11 meczów.

Do zdobycia w sezonie zasadniczym jeszcze 12 punktów

Dużo zatem w lidze niewiadomych, a przed podziałem na grupy kluby rozegrają jeszcze po 4 mecze. Do tego dochodzi istotny czynnik w postaci zgrupowania reprezentacji. Dwie kolejki Ekstraklasy odbędą się jeszcze przed oknem reprezentacyjnym. Dwa kolejne już po. Czas przyda się Cracovii, która ostatnio przegrywa oraz Koronie Kielce i Arce Gdynia. W Kielcach nowym trenerem został przed weekendem Maciej Bartoszek. W Arce pracę ma rozpocząć Leszek Ojrzyński. Jeśli obaj zaczną zbierać punkty na miarę oczekiwań, to walka o utrzymanie może być jeszcze ciekawsza. Kto zatem złapie zadyszkę w końcówce sezonu zasadniczego, a kto solidnie zacznie zbierać punkty? Sytuacja w tabeli może się jeszcze solidnie pozmieniać.

Terminarz drużyn z miejsc 3-10 do końca sezonu zasadniczego:

Kluczowe dla układu tabeli będą mecze drużyn z miejsce od 3. do 10. Dwie z nich nie znajdą się w grupie mistrzowskiej. Trudny terminarz ma Cracovia. Niełatwy Pogoń, choć Szczecinianie 3 z 4 meczów zagrają na własnym stadionie. Trzy wyjazdowe starcia czekają za to zawodników Rakowa Częstochowa.

3. Cracovia (42 punkty):

-Jagiellonia (D)

- Pogoń (W)

- Lechia (W)

- Wisła Płock (D)

4. Śląsk Wrocław (42):

- Raków Częstochowa (D)

- Arka Gdynia (W)

- Wisła Płock (W)

- ŁKS (D)

5. Lech Poznań (42):

- Legia Warszawa (D)

- Zagłębie Lubin (W)

- Pogoń Szczecin (D)

- Korona Kielce (W)

6. Pogoń Szczecin (41):

- Zagłębie Lubin (D)

- Cracovia (D)

- Lech Poznań (W)

- Lechia Gdańsk (D)

7. Lechia Gdańsk (38):

- Arka Gdynia (D)

- Górnik Zabrze (W)

- Cracovia (D)

- Pogoń Szczecin (W)

8. Jagiellonia Białystok (37):

- Cracovia (W)

- Wisła Płock (D)

- ŁKS (W)

- Piast Gliwice (D)

9. Raków Częstochowa (36):

- Śląsk Wrocław (W)

- Akra Gdynia (W)

- Wisła Kraków (W)

- Zagłębie Lubin (D)

10. Wisła Płock (36):

- Korona Kielce (D)

- Jagiellonia Białystok (W)

- Śląsk Wrocław (D)

- Cracovia (W)