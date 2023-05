Wembanyama świetnie biega, a przy takim wzroście nie jest to takie oczywiste. Potrafi rzucać za trzy punkty - ma bardzo dobrze ułożoną rękę i od kilku lat pracuje indywidualnie nie tylko nad swoją grą, ale też rozwojem fizycznym, a ma dopiero 19 lat. Niektórzy porównują go do wyższego Dirka Nowitzkiego, a inni do wyższego Kevina Duranta. Niemal wszyscy eksperci uważają, że jest diamentem, który wymaga tylko oszlifowania, czyli największym talentem, którzy przyjdzie do NBA od czasu LeBrona Jamesa, a więc od 2003 roku. Swoją niezwykłą sprawność młody koszykarz zawdzięcza temu, że jako dziecko trenował zapasy i piłkę nożną.

Nowy kolega Sochana

Wszystko wskazuje na to, że Victor Wembanyama dołączy do zespołu Spurs. Według wyliczeń ekspertów dołączanie do zespołu Francuza może podnieść wartość drużyny o nawet 500 milionów dolarów. Z takiego obrotu sprawy zadowolony jest reprezentant Polski grający w zespole z San Antonio - Jermy Sochan, który zaraz po ogłoszeniu przywitał Wembanyamę w jego ojczystym języku.