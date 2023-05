We wrocławskim ogrodzie botanicznym oficjalnie otwarto wyremontowane szklarnie. Można w nich podziwiać rośliny z Meksyku czy Afryki. To naprawdę niezwykłe okazy, takie jak na przykład welwiczja przedziwna.

/ Paweł Pyclik / RMF FM

W końcu mamy bardzo nowoczesne szklarnie. Sterowane komputerowo, gdzie można dokładnie ustawić temperaturę czy doświetlenie i wszystko co jest najlepsze dla uprawy roślin - mówi Karolina Sokołowska z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

W nowych szklarniach uprawianych jest wiele cennych gatunków roślin. Możliwa jest też ochrona gatunkowa. Jedna ze szklarni prezentuje florę z obszaru Afryki. Wśród niezwykłych okazów są allaudia, pachypodium czy welwiczja przedziwna.

Mamy bardzo dużo rzadkich roślin. Bardzo ciekawa jest welwiczja przedziwna. To jedna z najdziwniejszych roślin na świecie. Kiedy się ją zobaczy to wydaje się, że jest coś nie tak. Bo liście ma lekko zbrązowiałe od końców. A jest to naturalne. Roślina ta wytwarza przez całe życie tylko dwa liście. Jest niezwykle ciekawa, osobno występują osobniki męskie i żeńskie. A system palowy ma tak głęboki, że często sięga aż do wód gruntowych - tłumaczy Sokołowska.

Są też alaudie występujące w Madagaskarze. Rośliny mają specjalne kolce, po to żeby nie były zjadane przez lemury - dodaje.

Druga szklarnia to roślinność z Meksyku. Zobaczymy w niej mnóstwo kaktusów. Trzecia - to szklarnia mnożarka, która umożliwia rozmnażanie roślin.

Na razie wyremontowano trzy szklarnie. Trwa remont kolejnej, którą jest zabytkowa kaktusiarnia. Całość kosztuje około 10 mln zł. Prace są możliwe dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.