Załogi Energylandia Rally Team Michał Goczał, Szymon Gospodarczyk oraz Marek Goczał i Łukasz Łaskawiec są już w Arabii Saudyjskiej, gdzie 1 stycznia – prologiem – rozpocznie się Rajd Dakar 2022. "Dakar z roku na rok robi się co raz bardziej sprinterski. Kiedyś można było urwać koło i godzinę je naprawiać, a potem wygrać jeszcze rajd. Dziś już nie ma na to szans" - podkreśla Marek Goczał z którym o celach na przyszłoroczny Dakar, a także o tym co zabrał ze sobą rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.

Załogi Cobant Energylandia Rally Team wyprawę do Dżuddy w Arabii Saudyjskiej, skąd wyruszy Rajd Dakar rozpoczęły na lotnisku w Krakowie. Kolejnym przystankiem był port lotniczy w Warszawie oraz Dausze. Cały zespół dotarł szczęśliwie na miejsce, gdzie po krótkiej przerwie musiał przejść testy na koronawirusa. Ważną częścią w przygotowaniach do rajdu jest spakowanie odpowiedniego sprzętu.

Na Dakar należy zabrać przede wszystkim... ubrania. Zawodnicy muszą mieć ze sobą oczywiście rajdowe kombinezony, buty czy rękawice. Zawodnik rajdowy niemal od stóp do głów musi być ubrany w odzienie ognioodporne. Oznacza to, że potrzebuje także specjalnej, homologowanej, rajdowej bielizny. Tego, co ubiera się bezpośrednio na ciało. Do tych elementów zaliczają się skarpety, kalesony, golf czy kominiarka, nazywana w motorsportowym żargonie balaklawą. Na bieliznę przychodzą wspominane wcześniej kombinezon, buty, rękawice oraz w oczywiście kaski z systemem HANS, chroniącym głowę, kark czy ramiona zawodnika w razie wypadku.

Natomiast Dakar to nie tylko ściganie. To dwa tygodnie spędzone w większości na pustyni. Nie wolno więc zapomnieć o ubraniach "cywilnych". Rajd Dakar kojarzy się ze słońcem, piachem, wydmami, ale niewiele osób wie, że często, szczególnie o poranku, jest bardzo zimno. Sam przewodnik mówi o tym, że temperatury mogą wahać się... od 0 do 40 stopni Celsjusza. Należy zatem zabrać i ubrania letnie i przede wszystkim zimowe. Nie wolno zapominać również np. o ogrzewanych kamizelkach, czy wkładkach do butów na baterie. Załogi na wyposażeniu muszą posiadać również namioty i śpiwory. Te przydają się m.in. podczas etapu maratońskiego.

Pozostają jeszcze kwestie techniczne. Zawodnicy muszą pamiętać o podstawowym zestawie narzędzi, który umożliwi m.in. wymianę półosi czy drążka kierowniczego na trasie rajdu. Piekło Dakaru sprawia, że takich napraw często trzeba dokonywać właśnie samemu, podczas etapu, gdzieś pośrodku pustyni. Z racji tego, że normalne telefony są zakazane i podczas etapu znajdują się w zaplombowanej przez organizatora skrzynce, potrzebny jest telefon satelitarny - np. w razie konieczności wezwania pomocy. Na wypadek awarii systemów elektronicznych, piloci zawsze mają ze sobą również kompas, umożliwiający dalszą nawigację.



Rodzina i... różaniec

Co jeszcze trzeba zabrać na Dakar? Rodzinę! - mówi bez zastanowienia Marek Goczał, który nie wyobraża sobie startów bez rodziny czekającej na niego na mecie każdego etapu. Jak zaznacza zawodnik Cobant Energylandia Rally Team, to dla nich jeździ. Dzięki nim to ma sens. Trzeba jeszcze zabrać chęci - wszyscy równie mocno muszą chcieć, aby ten rajd się nam udał. W moich przygotowaniach nieoceniony jest mój syn, Eryk. On wszystkiego pilnuje, on mnie pakuje. Eryk jest niezbędny też na rajdach, to ostoja naszego zespołu. Ustawia nam zawieszenie, a my się od niego uczymy - dodaje Marek Goczał.

Obok kierownicy zawsze mam zdjęcie rodziny. Ona jest dla mnie najważniejsza. Jestem człowiekiem wierzącym, więc zawsze mam tam też różaniec. Są jeszcze detale - zawsze muszę mieć zimne picie. Piję wyłącznie zimne napoje, to naprawdę ma dla mnie duże znaczenie. Jest kilka takich rzeczy, które zawsze muszę ze sobą mieć - podkreśla zawodnik, który trasy Dakaru przemierzał będzie z numerem 410.

A co na Dakar zabrać musi brat Marka, Michał Goczał? Chłodną głowę! Najmniejszy błąd może wyeliminować z rywalizacji nawet najlepszą załogą. Do Dakaru trzeba podchodzić z pokorą. Ale trzeba do Dżuddy zabrać też dużo optymizmu i wiary w siebie. Co jeszcze? Tak naprawdę potrzebujemy więcej ubrań zimowych, aniżeli letnich. Mamy jakieś swoje patenty, ale nie chcę zdradzać szczegółów. Na pewno zabiorę ze sobą do samochodu serduszko WOŚP. Zawsze staramy się wspierać tę akcję i tym razem nie może być inaczej. Może to serduszko przyniesie nam szczęście? - zakończył Michał Goczał, kierowca Can-Ama z numerem 403.

Rajd Dakar 2022 rozpocznie się już 1 stycznia etapem z Dżuddy do Hail. Po siedmiu dniach rywalizacji nadejdzie pora na dzień przerwy, w sobotę, 8 stycznia w Rijadzie. Po nim nadejdzie pora na sześć prób kończących imprezę, z metą w Dżuddzie, w piątek, 14 stycznia. Łącznie załogi przejadą niemal 8400 kilometrów saudyjskiej trasy, z czego ponad 4200 kilometrów będą stanowiły odcinki specjalne.