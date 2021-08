Dziesięć drużyn rozpocznie dziś rywalizację o mistrzostwo Polski w rugby. Tytułu będą bronić zawodnicy Ogniwa Sopot i zdaniem wielu są głównym kandydatem do złota. "Drużyna Ogniwa systematycznie i mądrze buduje swoją kadrę. Zakontraktowali kilku młodych zawodników. Wydaje się, że ta polityka transferowa powoduje, iż są głównym kandydatem do zwycięstwa. Poza Ogniwem stawiam nieskromnie na Skrę Warszawa" - mówi w rozmowie z RMF FM zawodnik Up Fitness Skry Maciej Matusewicz.

REKLAMA