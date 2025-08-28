​Sportowcy z Rosji i Białorusi wciąż ponoszą konsekwencje agresywnej polityki reżimów, które rządzą w tych krajach. Międzynarodowa Unia Biathlonu ogłosiła rozdział 186 z puli 210 miejsc na poszczególne narodowe komitety olimpijskie (NKOl) przed igrzyskami w 2026 roku. Polska może wystawić cztery zawodniczki i tyle samo zawodników. Nie przewidziano startu Rosjan i Białorusinów - nawet w statusie neutralnym.

Dyktatorzy Rosji i Białorusi (zdjęcie poglądowe) / GAVRIIL GRIGOROV / East News

Przydzielone miejsca przysługują federacjom, które zajęły lokaty 1-20 w klasyfikacji generalnej Pucharu Narodów mężczyzn i kobiet w sezonie 2024/2025.

Najbardziej uprzywilejowane są te kraje, które zostały sklasyfikowane w czołowej trójce. Wśród biathlonistek są to Francja, Szwecja i Niemcy, które mogą wystawić po sześć zawodniczek (cztery w każdej konkurencji). Podobnie przedstawia się sytuacja z biathlonistami. Tu ranking najbardziej przychylny był dla Francji, Norwegii i Szwecji.

Pech Polek

Polkom zabrakło jednej pozycji, aby zakończyć sezon na 10. miejscu. To zapewniłoby im pięć miejsc. Polacy zajęli 14. pozycję. W obu przypadkach gwarantuje to wystawienie na igrzyskach po czterech reprezentantów.

Pozostałe 24 miejsca zostaną rozdzielone indywidualnie na podstawie rankingu kwalifikacyjnego IBU na dzień 18 stycznia 2026 roku, po etapie Pucharu Świata w Ruhpolding. Kwalifikacje będą mogli uzyskać tylko zawodnicy uprawnieni do udziału w zawodach IBU i reprezentujący NKOl, które nie otrzymały jeszcze kwot na podstawie wyników Pucharu Narodów.

Każdy NKOl z tej grupy może otrzymać maksymalnie dwa miejsca dla każdej płci.

Rosjanie i Białorusini wciąż na cenzurowanym

IBU nie przewidziała udziału neutralnych sportowców w kwalifikacjach olimpijskich. Rosyjscy i białoruscy biathloniści zostali zawieszeni przez międzynarodową federację w marcu 2022 roku, a organizacja nadal odmawia im prawa startu nawet w neutralnym statusie. Międzynarodowy sezon biathlonowy rozpoczyna się pod koniec listopada. Igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortina d'Ampezzo odbędą się w dniach 6-22 lutego.