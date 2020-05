Jerzy Brzęczek będzie pracował dalej z piłkarską reprezentacją Polski. Szkoleniowiec podpisał nowy kontrakt i będzie prowadził polską kadrę do końca przyszłego roku.

Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że kontrakt z selekcjonerem reprezentacji Polski Jerzym Brzęczkiem został przedłużony do 31 grudnia 2021 roku. To oznacza, że poprowadzi biało-czerwonych także podczas euro, oraz w czasie eliminacji do mundialu w katarze. Jeśli Polacy wywalczą awans, umowa Brzęczka zostanie automatycznie przedłużona aż do końca 2022 roku.

Postanowiliśmy przedłużyć kontrakt z Jerzym Brzęczkiem do końca 2021 roku. Mamy pełne zaufanie do selekcjonera i prowadzonej przez niego reprezentacji. W umowie jest jedna istotna klauzula, która w sierpniu 2021 roku daje PZPN możliwość rozwiązania kontraktu. W tym okresie zakończy się moja kadencja na stanowisku prezesa PZPN i chciałbym, aby nowe władze federacji miały możliwość podjęcia autonomicznej decyzji odnośnie dalszej pracy selekcjonera - powiedział prezes PZPN Zbigniew Boniek.



Dotychczasowy kontrakt Jerzego Brzęczka obowiązywał do końca lipca 2020 roku. Nikt wówczas nie zakładał, że z powodu pandemii koronawirusa przełożone zostaną mistrzostwa Europy.