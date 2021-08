15 załóg balonowych z całego świata wieczorem rozpocznie w Toruniu rywalizację o Puchar Gordona Bennetta. To międzynarodowe zawody balonowe w lotach długodystansowych. Do wieczora na terenie lotniska Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu trwa piknik lotniczy.

Polscy zwycięzcy zawodów o Puchar Gordona Bennetta w 2018 roku Mateusz Rękas (P) i Jacek Bogdański (L) / PAP/Tytus Żmijewski / PAP

Puchar Gordona Bennetta uważany jest w środowisku lotniczym za najbardziej prestiżowe zawody na świecie. To jednocześnie zmagania mające najdłuższą tradycję. Pierwszy start z Paryża odbył się w 1906 roku. Polska sześciokrotnie triumfowała w tej imprezie. Czterokrotnie przed wojną, w 1933, 1934, 1935, 1938 roku i dwukrotnie po wojnie: w 1983 i 2018.

Zasady rywalizacji są proste. Najlepsi piloci balonów gazowych startują z tego samego miejsca, w podobnym czasie i z taką samą ilością gazu na balonach o jednakowej pojemności. Celem jest osiągnięcie jak najdłuższego dystansu w linii prostej. Warunek jest jeszcze jeden — nie wolno lądować na wodzie.





W 2018 roku załoga Mateusz Rękas i Jacek Bogdański zwyciężyła w zawodach o Puchar Gordona Bennetta, zapewniając Polsce przywilej ich organizacji w 2020 roku. Prestiżowe zmagania odbyły się w Polsce trzy razy, ale po raz ostatni w 1936 roku. Rok temu załogi nie wystartowały z powodu epidemii koronawirusa. Wówczas zdecydowano o przeniesieniu imprezy na 2021 roku oraz zmianie lokalizacji startu, który zamiast we Wrocławiu nastąpi w Toruniu.



Czym jest dla mnie rywalizacja w Pucharze? Po pierwsze - wyzwaniem sportowym, a po drugie - wielką radością, że mogę reprezentować Polskę w tak prestiżowych zawodach. Zwycięstwo w Pucharze Gordona Bennetta było dla mnie spełnieniem marzenia. Jak każdy pilot balonowy, nosiłem je głęboko w sercu - przyznał Jacek Bogdański, członek zwycięskiej załogi z 2018 roku.

Gordon Bennett był bardzo bogatym człowiekiem, który wymyślił rywalizację balonów. Te poleciały już wcześniej, ale zawody, sportowe zmagania pilotów balonowych były jego inicjatywą. Za swoje pieniądze napompował on balony w Paryżu w 1906 roku. Piloci polecieli, wszystko się udało i od tej pory próbujemy robić to cyklicznie - tłumaczył w rozmowie z PAP prezes Aeroklubu Polskiego Jerzy Makula. Można oczywiście wymyśleć inne, nowe rzeczy, ale tu pomysł jest tak fajny, tradycyjny, wymagający, że przyciąga światową elitę w tym sporcie. Latamy z ograniczoną ilością gazu i balastu, ale warto wiedzieć, że balonem obleciano świat dookoła. To się udało, więc jest to urządzenie, dzięki któremu można robić bardzo fajne rzeczy. Oczywiście potrzebne jest do tego świetne przygotowanie merytoryczne, znajomość meteorologii, ubrania, tlen - niezbędny na takich wysokościach. To cały szereg rzeczy składających się na ewentualny sukces - wyliczał.



Do wieczora na terenie Lotniska Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu trwa piknik lotniczy. / Michał Dobrołowicz / RMF FM

W tych zawodach nie ma przypadkowych załóg. Startują wybitni lotnicy, dla których balony gazowe to wielka pasja. Oczywiście oni latają też balonami na ogrzane powietrze, ale główna ich pasja i inicjatywa finansowa ukierunkowana jest na baloniarstwo długodystansowe - podkreślał Makula.