Puchar Gordona Bennetta został dziś wieczorem zainaugurowany paradą 15 załóg z sześciu państw w centrum Torunia. Najbardziej prestiżowe zawody balonowe globu wróciły do Polski po 85 latach. Start sportowej rywalizacji - w zależności od pogody - w sobotę lub niedzielę.

Przemarsz ekip biorących udział w zawodach balonowych o Puchar Gordona Bennetta / Tytus Żmijewski / PAP

Puchar Gordona Bennetta uważany jest w środowisku lotniczym za najbardziej prestiżowe zawody na świecie. To jednocześnie zmagania mające najdłuższą tradycję. Pierwszy start z Paryża odbył się w 1906 roku. Polska sześciokrotnie triumfowała w tej imprezie. Czterokrotnie przed wojną w latach 1933, 1934, 1935, 1938 i dwukrotnie po wojnie: w roku 1983 i 2018.

Prezes Aeroklubu Polskiego Jerzy Makula mówił dziś, że organizacja tak ważnych i prestiżowych zawodów w Polsce jest dla niego wielkim zaszczytem.

Gościmy w naszym kraju najlepszych pilotów balonowych na świecie. W zawodach wystartują zawodnicy z Austrii, Francji, Niemiec, Szwajcarii, USA i oczywiście z Polski. Te piętnaście załóg to prawdziwa elita - podkreślił Makula.

W 2018 roku załoga Mateusz Rękas i Jacek Bogdański zwyciężyła w zawodach o Puchar Gordona Bennetta, zapewniając Polsce przywilej ich organizacji w 2020 roku. Prestiżowe zmagania odbyły się w Polsce trzy razy, ale po raz ostatni w 1936 roku. Rok temu załogi nie wystartowały z powodu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Wówczas zdecydowano o przeniesieniu imprezy na 2021 roku oraz zmianie lokalizacji startu, który zamiast we Wrocławiu nastąpi w Toruniu.

Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki podkreślił, że rozmowy z prezesem Aeroklubu Polskiego były krótkie i rzeczowe.

Bodaj w kwietniu zdecydowaliśmy, że będziemy gościli to wspaniałe wydarzenie w naszym regionie. Jerzy Makula wiedział o tradycji organizowania fiesty balonowej 7 czerwca w ramach święta województwa. Powiedział, że jeżeli jesteśmy tak szaleni i kochamy baloniarstwo, to powinniśmy zorganizować właśnie Puchar Bennetta. Podjęliśmy wyzwanie - dodał Całbecki.

Zanim jednak w Pałacu Dąmbskich doszło do oficjalnej gali otwierającej Puchar Gordona Bennetta, wszystkie załogi spotkały się na Rynku Nowomiejskim. Tam złożono m.in. przysięgi rywalizacji w duchu fair play oraz wciągnięto na maszt flagę mistrzostw. Do pałacu, gdzie doszło do losowania kolejności startowej, załogi przeszły w barwnej paradzie przez zabytkowe centrum Torunia - wpisane na listę dziedzictwa UNESCO.

Reprezentanci Francji podczas ceremonii otwarcia i prezentacji ekip biorących udział w zawodach o Puchar Gordona Bennetta / Tytys Żmijewski / PAP

Spotkacie w Toruniu mieszkanki i mieszkańców miasta, którzy goszczą Was z wielkim sercem i wielką serdecznością. Tak traktujemy wszystkich spośród ponad 2 mln gości odwiedzających nas każdego roku - mówił prezydent miasta Michał Zaleski.

Proste zasady

Zmagania sportowe ruszą z lotniska Aeroklubu Pomorskiego w sobotę lub niedzielę. Wszystko zależy od pogody. Zasady są proste. Najlepsi piloci balonów gazowych startują z tego samego miejsca, w podobnym czasie i z taką samą ilością gazu na balonach o jednakowej pojemności. Celem jest osiągnięcie jak najdłuższego dystansu w linii prostej. Warunek jest jeszcze jeden — nie wolno lądować na wodzie.

64. edycji zawodów będzie towarzyszyła fiesta blisko 40 balonów na ogrzane powietrze. Zaplanowano też czterogodzinne pokazy lotnicze samolotów wojskowych, śmigłowców i spadochronów.