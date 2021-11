Klemens Murańka na pewno nie wystartuje w kwalifikacjach do dzisiejszego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Niżnym Tagile. Nasz zawodnik wczoraj otrzymał pozytywny wynik testu na koronawirusa.

Klemens Murańka / Grzegorz Momot / PAP

Czy Murańka będzie mógł w takim razie wystartować z konkursie za tydzień? Jak informuje Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM, wszystko zależy od wyników dzisiejszych testów.

Próbki pobrane od skoczka trafiły do trzech różnych laboratoriów, tak, by wykluczyć jakikolwiek błąd. Jeżeli wynik będzie negatywny, Murańka będzie mógł z Rosji wyjechać. Jeżeli jednak będzie pozytywny, to zostanie tam na 10-dniowej kwarantannie.

Klemens Murańka czuje się dobrze i jak na razie jest w ośrodku sanatoryjnym, w którym warunki nie są najlepsze. Jak usłyszało jednak RMF FM w Polskim Związku Narciarskim, jeżeli skoczek będzie musiał zostać na kwarantannie, to spędzi ją w innym miejscu.

Brak Murańki oznacza, że w kwalifikacjach zobaczymy sześciu biało-czerwonych. Będą to Andrzej Stękała, Stefan Hula, Jakub Wolny, Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Jako pierwszy - z numerem dziewiątym - na belce pojawi się Stękała. Początek kwalifikacji o godz. 14:30.

Wczoraj, inaugurację sezonu Pucharu Świata w Niżnym Tagile, wygrał Niemiec Karl Geiger. Kamil Stoch znalazł się na 5. pozycji, a Dawid Kubacki zawody ukończył na 13 miejscu.

Piotr Żyła, Jakub Wolny i Andrzej Stękała odpadli z rywalizacji po pierwszej serii konkursu.