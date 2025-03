Już w nadchodzący weekend Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk oficjalnie rozpoczną sezon 2025. Załoga ORLEN Team jest już w hiszpańskich Pirenejach, gdzie wystartuje w Rallye La Llana. Występ ten ma na celu trening oraz odpowiednie przygotowanie do startu w Rajdzie Sierra Morena, inauguracyjnej rundzie sezonu Rajdowych Mistrzostw Europy.

ORLEN Team / MIKO MARCZYK MOTORSPORT / Materiały prasowe

Testy przed sezonem w Rallye La Llana

Rallye La Llana to jedna z rund asfaltowych mistrzostw Hiszpanii. Jest to rajdowa druga liga w największym kraju Półwyspu Iberyjskiego (po Supercampeonato de Espana). Organizator przygotował 10 odcinków specjalnych, które będą pokonywane w piątek i sobotę. Łączna ich długość to nieco ponad 118 kilometrów.

Bazą rajdu jest miejscowość Ripoll położona u podnóży hiszpańskich Pirenejów. Górskie okolice i zlokalizowane tam odcinki specjalne to idealny poligon doświadczalny przed pierwszą rundą Rajdowych Mistrzostw Europy, a więc Rajdem Sierra Morena.

Dokładnie z takiego założenia wychodzą Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Załoga ORLEN Team na tydzień przed startem nowego sezonu FIA ERC będzie testowała swoją Skodę Fabię RS Rally2 w warunkach niezwykle zbliżonych do okolic Kordoby. Miko i Szymon mają do zrealizowania kilka zadań. Oprócz wejścia w odpowiedni rytm, Polacy chcą wypracować dobre ustawienia samochodu oraz sprawdzić nowe mieszanki opon.

O tym, że Rallye La Llana jest dobrym miejscem do testów, świadczy chociażby lista zgłoszeń. Znalazło się na niej kilka innych nazwisk rajdowców przygotowujących się do startu sezonu mistrzostw Europy. Mowa m.in. o Madsie Ostbergu, Philipie Allenie i Martinie Laszlo.

Miko Marczyk / MIKO MARCZYK MOTORSPORT / Materiały prasowe

"To dobre miejsce do treningu"

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wypowiedź Miko Marczyka

Rozpoczynamy nasze przygotowania do startu sezonu Rajdowych Mistrzostw Europy. Jesteśmy na północy Katalonii, niedaleko Andory, gdzie wystartujemy w Rajdzie La Llana - rundzie asfaltowych mistrzostw Hiszpanii. Trasy są tutaj górskie i przypominają te, na których będziemy się ścigać już w przyszły weekend, dlatego to dobre miejsce do treningu i testów w warunkach rajdowych - zaznaczył Miko Marczyk.

Cieszę się, bo na liście zgłoszeń pojawiło się kilka nazwisk z mistrzostw Europy - będziemy mieli dobre porównanie. Rozpoczynamy nowy sezon. Główne zadanie na ten weekend jest takie, aby się rozkręcić, aby wyjść z tego zimowego snu i na nowo dobrze poczuć się w rajdówce - zakończył kierowca ORLEN Team.

"Chcemy dobrze wejść w nowy sezon"

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wypowiedź Szymona Gospodarczyka

Przed nami treningowy start w Rallye La Llana. Od paru dni jesteśmy w hiszpańskich Pirenejach, niedaleko miasteczka Ripoll. 118 kilometrów odcinków specjalnych w ten weekend będzie z całą pewnością dobrym przygotowaniem do inauguracji sezonu Rajdowych Mistrzostw Europy, czyli Rajdu Sierra Morena. Odpowiednie przygotowanie, testy i sprawdzian nowych mieszanek opon to nasze główne cele na nadchodzące dni - podkreślił z kolei Szymon Gospodarczyk.

Pomimo faktu, że to zupełnie inny region Hiszpanii, z całą pewnością charakterystyka tras będzie tu podobna do tego, co spotkamy później w okolicach Kordoby. Będziemy zatem pracowali nad odpowiednimi ustawieniami naszej Skody. Chcemy dobrze wejść w nowy sezon. To będzie solidny trening. Co istotne - na tle bardzo mocnych rywali, bo w Rallye La Llana pojedzie m.in. Mads Ostberg oraz kilku szybkich lokalnych kierowców - podsumował pilot w załodze ORLEN Team.