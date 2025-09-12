Już w sobotę w duńskim Vojens Bartosz Zmarzlik może sięgnąć po szósty w karierze i zarazem czwarty z rzędu tytuł indywidualnego mistrza świata na żużlu. Tak się stanie, jeśli utrzyma zaledwie 3 punkty przewagi w klasyfikacji generalnej cyklu nad Bradym Kurzem. Zdaniem byłego żużlowca, a obecnie dyrektora sportowego Falubazu Zielona Góra Piotra Protasiewicza - Polak ze swoim doświadczeniem powinien jednak z tego starcia wyjść górą.

Bartosz Zmarzlik / Adam Warżawa / PAP

Spokój Zmarzlika

Bartosz Zmarzlik po raz kolejny ma szansę "wyjeździć" sobie miejsce w historii dyscypliny i dołączyć do wąskiego grona żużlowców, którzy sześciokrotnie zostawali indywidualnymi mistrzami świata. Jest ich tylko dwóch: to Szwed Tony Rickardson i Ivan Mauger z Nowej Zelandii. Zmarzlik wraz z innym Szwedem Ove Fundinem zdobywał złote krążki pięciokrotnie i w klasyfikacji medalowej wszech czasów zajmuje ex aequo 3. miejsce.

W rozmowie z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM Piotr Protasiewicz podkreśla, że doświadczenie, które Zmarzlik zdobył w poprzednich latach, może okazać się kluczowe w sobotę w Vojens. Pięciokrotny mistrz świata przed ostatnim startem w sezonie zachowuje spokój.

Widziałem się z Bartkiem kilka dni temu. Był w Zielonej Górze na zawodach cartingowych. Dyskutowaliśmy o różnych tematach, ale oczywiście też o zbliżającej się rundzie Grand Prix (...) Bartek to jest zawodowiec, to jest "gigant". Jeśli chodzi o sferę mentalną, to absolutnie nie ma o czym mówić (...) tyle tylko, że margines błędu jest praktycznie żaden. Ale pamiętajmy, że Brady Kurz też musi pojechać genialne zawody, żeby się przeciwstawić Bartkowi. To zresztą nie jest tak, że oni walczą tylko między sobą. Turniej jest na tyle ciekawy, że jest: walka o złoto i walka o brąz, ale też walka o utrzymanie w Grand Prix, więc wielu zawodników jedzie "o coś" (...) "Dzika karta" może być "czarnym koniem", bo jedzie Michel Jepsen Jensen, który jest w świetnej formie - podkreśla Piotr Protasiewicz.

Tor w Vojens. Mniej wyprzedzania

W rozmowie z RMF FM Piotr Protasiewicz podkreśla, że finałowe Grand Prix będzie wyglądało inaczej niż poprzednie. Wszystko przez tor w Vojens. Ale na walkę o złoto raczej nie powinno mieć to wpływu.

Mówimy tu o zawodnikach wszechstronnych (red. Zmarzliku i Kurzu). Ale ten obiekt nie daje dużych możliwości ścigania, wyprzedzania, mijanek. To jest kwestia dobrego startu. Teoretycznie zawodnicy, którzy będą dobrze startować, mają handicap (...) To jest dosyć wąski tor, o ciasnych łukach, dosyć długiej prostej, także to wyprzedzanie będzie utrudnione. Oczywiście nie wiemy, jak tor będzie przygotowany (...) ale jest to tor, który promuje zawodników, którzy dobrze startują i rozgrywają pierwszy łuk. We Wrocławiu niekoniecznie ten start był najważniejszy, można było zbudować prędkość. Tam nawet wskazane jest to, żeby tej prędkości było więcej w trasie niż na samym momencie startowym, bo tych linii wyprzedzania jest bardzo dużo - zaznacza Piotr Protasiewicz.

Kiedy GP w Vojens?

Finał sezonu żużlowego Grand Prix w Vojens odbędzie się w sobotę 13 września, o 19.00. Rywalizacja o złoty medal między liderem klasyfikacji generalnej Bartoszem Zmarzlikiem a Bradym Kurzem zapowiada się pasjonująco, bo Polaka i Australijczyka dzielą w klasyfikacji generalnej tylko 3 punkty. W połowie sezonu wydawało się, że nikt nie będzie w stanie zagrozić Zmarzlikowi w walce o tytuł indywidualnego mistrza świata, ale Kurz wygrał cztery zawody Grand Prix z rzędu: w Gorzowie Wielkopolski, Malilli, Rydze i Wrocławiu.

Przed finałowym GP w Vojens jest jasne, że jeżeli Zmarzlik wyprzedzi Kurza - po raz szósty zostanie mistrzem świata. Tak się stanie również wtedy, kiedy Kurz wygra w Danii, ale Zmarzlik zajmie 2. miejsce. Jeśli Polak zajmie niższą pozycję, przy jednoczesnej wygranej Kurza - to Australijczyk zostanie mistrzem.

Co ciekawe Brady Kurz debiutował w profesjonalnych zawodach właśnie w Vojens. Nigdy nie wygrał tu jednak jeszcze zawodów w cyklu GP, podczas gdy Bartosz Zmarzlik zwyciężał w Danii w ostatnich latach dwukrotnie: