Ponad trzysta uczennic wzięło udział w pierwszej tegorocznej edycji "Mistrzyń w Szkołach", która odbyła się w Rypinie w województwie kujawsko-pomorskim. Razem z dziewczętami ćwiczyły wielkie mistrzynie sportu, które do Rypina zaprosiła Otylia Jędrzejczak.

Cieszę się, że ruszamy z tym wyjątkowym projektem w kolejnym roku i znów zaczynamy w województwie kujawsko-pomorskim. My tęskniliśmy za tym projektem, ale myślę, że tęskniły też uczennice. Każda z nas jest wartościowa, czyli jestem sobą, jestem bella. To jest bardzo ważne w tym projekcie dla nas. Chodzi nam o to, by aktywność fizyczna była dla nich przyjemnością. Jest to innowacyjna lekcja, w trakcie której dziewczyny ćwiczą z mistrzyniami. Jestem dumna, że kolejny raz z porozumieniu z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, ale też z województwem kujawsko-pomorskim możemy ten projekt realizować - mówiła Otylia Jędrzejczak.

Na zaproszenie mistrzyni olimpijskiej z Aten do Rypina przyjechały trzykrotna medalistka igrzysk olimpijskich w kajakarstwie Beata Mikołajczyk-Rosolska, dwukrotna medalistka olimpijska w łyżwiarstwie szybkim Luiza Złotkowska, Natalia Maliszewska, mistrzyni Europy i wicemistrzyni świata w short tracku oraz Iga Baumgart-Witan, wielokrotna medalistka mistrzostw świata i Europy w lekkiej atletyce.

Te dziewczyny dodają mnóstwo energii na dalszą część dnia. Jak wspominam własny wf? Uwielbiałam go, to była jedna z moich ulubionych lekcji obok matematyki - mówiła Beata Mikołajczyk-Rosolska.

Zajęcia skierowane są do uczennic z dwóch ostatnich klas szkół podstawowych i szkół średnich, bo właśnie w tej grupie wiekowej notuje się u dziewcząt największą absencję na lekcjach wf. Mistrzynie najpierw ćwiczyły wraz z uczestniczkami, a później opowiadały im o swoim życiu i karierze sportowej.

Sponsorem głównym Fundacji Otylii Jędrzejczak, wspierającym program "Mistrzynie w szkołach", jest firma Bella, wiodący na rynku producent artykułów higienicznych dla kobiet. Uczestniczki akcji otrzymały atrakcyjne pakiety startowe, ufundowane m.in. przez Bellę, City Motors Gdańsk, Nestle i pozostałych partnerów fundacji.

Lubię takie spotkania, a o tego bardzo fajnie się współpracuje z Otylią, bo jest wspaniałą kobietą. Dla nas to na pewno jest dobra odskocznia. A dziewczyny pytają o wiele rzeczy. Jest sporo pytań nie tylko o sport, ale również o życie prywatne - mówiła Iga Baumgart-Witan, która po raz trzeci brała udział w akcji "Mistrzynie w Szkołach".

To są pytania, które kobieta może zadać kobiecie. Tęskniłam za spotkaniami z młodzieżą. Mistrzynie w Szkołach to fajna akcja, więc na kolejne zaproszenie nie mogłam inaczej odpowiedzieć, niż tak. Dobrze jest wspólnie poćwiczyć - dodała Luiza Złotkowska.

Ćwiczenia, prowadzone przez renomowaną trenerkę personalną Klaudię Koźbiał, były bardzo intensywne. Przed przyjazdem tutaj mówiłam trenerce, żeby się nie martwiła, bo na pewno zrobię dobry trening. Wiem, że to jest dobra inicjatywa, fajne wydarzenie, z którego poprzednim razem wywiozłam wiele pozytywnej energii - mówiła Natalia Maliszewska.

Uczennice z Rypina i innych miejscowości na Kujawach i Pomorzu nie kryły radości z powodu spotkania z mistrzyniami sportu.

Cieszę się, że możemy uczestniczyć w takich wydarzeniach, bo uprawiam sport od dziecka. Każda mistrzyni sportu będzie dla mnie autorytetem. Lubię się zmęczyć, bo sport jest dla mnie bardzo ważny, ale spotkanie z mistrzyniami też jest wielkim przeżyciem - mówiła Aleksandra Pilarska z Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie.

Ja jestem co roku na takiej akcji, bo bardzo lubię sport i bardzo lubię spotkania z mistrzyniami. Gdy nie było możliwości treningu, to szukałam jakiejkolwiek aktywności. Bardzo się cieszę, że możemy dziś się spotkać już normalnie - dodała jej koleżanka Alicja Olszewska.

Nikogo do spotkania z Jędrzejczak, Mikołajczyk-Rosolską, Luizą Złotkowską, Natalią Maliszewską i Baumgart-Witan nie trzeba było namawiać. Mamy tu ponad czterdzieści osób i to była kwestia jednego dnia, by zebrać całą ekipę - opowiadała Justyna Gałkowska, nauczycielka wychowania fizycznego z rypińskiego liceum.

Projekt "Mistrzynie w szkołach" współfinansowany jest przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, a jego pierwsza odsłona w 2021 roku także przez województwo kujawsko-pomorskie, miasto Rypin oraz powiat rypiński.