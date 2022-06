Polska przegrała w Warszawie z Belgią 0:1 (0:1) w meczu piłkarskiej Ligi Narodów. Bramkę zdobył w 16. minucie Michy Batshuayi. Biało-czerwoni po czterech kolejkach w grupie 4 dywizji A mają cztery punkty i zajmują trzecie miejsce w tabeli.

Piłkarz reprezentacji Polski Sebastian Szymański (L) i Leander Dendoncker (P) z Belgii podczas meczu Ligi Narodów w Warszawie / PAP/Leszek Szymański /

Przed wtorkowym meczem biało-czerwoni mieli w grupie 4 dywizji A taką samą liczbę punktów jak Belgowie - cztery. Podopieczni Czesława Michniewicza przede wszystkim chcieli zrewanżować się reprezentacji "Czerwonych Diabłów" za niedawną porażkę w Brukseli aż 1:6.



Nasza duma została wówczas mocno podrażniona. Jest w nas duża chęć rewanżu i pokazania się z jak najlepszej strony na tle tak mocnego przeciwnika - mówił w poniedziałek Wojciech Szczęsny.

Okoliczności wydawały się całkiem sprzyjające - w ekipie gości nie zagrali wyróżniający się w pierwszym meczu z Polską Kevin De Bruyne i Yannick Carrasco, ale także m.in. Romelu Lukaku, Dedryck Boyata i Thomas Meunier. Na ławce rozpoczął Leonardo Trossard, który w Brukseli strzelił biało-czerwonym dwa gole.



Natomiast w ekipie Czesława Michniewicza zabrakło - z podstawowych z reguły piłkarzy - Jana Bednarka i Grzegorza Krychowiaka.



Po raz 132. wystąpił za to Robert Lewandowski, a po raz 96. - Kamil Glik. W wyjściowej jedenastce pojawił się też debiutant - obrońca Mateusz Wieteska, natomiast w bramce, co zapowiadał wcześniej selekcjoner, wystąpił Szczęsny.

W pierwszej połowie Belgowie mieli zdecydowaną przewagę

W pierwszej połowie okazało się, że mimo braku kilku znanych piłkarzy Belgowie są w stanie bez kłopotów narzucić swój styl gry, nawet na boisku przeciwnika.



Goście mieli zdecydowaną przewagę, kontrolowali przebieg tej części meczu, a potwierdzeniem ich dominacji był gol w 16. minucie. Po dośrodkowaniu Youriego Tielemansa skutecznym strzałem głową popisał się Michy Batshuayi.



W kolejnych minutach Belgowie wciąż byli groźni. Efektowną akcję przeprowadzili m.in. w 32. minucie, Eden Hazard nawet strzelił gola, ale był na spalonym.



Biało-czerwoni w pierwszej połowie mieli dwie dogodne sytuacje. W 30. minucie Sebastian Szymański strzelił nad bramką, a tuż przed przerwą Nicola Zalewski kopnął obok słupka.

Druga połowa meczu - bez bramek. Emocjonująca końcówka spotkania

Druga część również rozpoczęła się od przewagi Belgów, ale im dłużej trwał mecz, tym coraz odważniejsi byli biało-czerwoni. Pomagały w tym również zmiany - np. wprowadzenie Karola Świderskiego, który w 57. minucie zastąpił niezbyt widocznego w tym meczu Piotra Zielińskiego.



Z kolei po stronie Belgów, w końcówce coraz bardziej zmęczonych, sporo ożywienia wprowadził wspomniany Trossard - jeden z bohaterów pierwszego starcia obu drużyn. We wtorkowy wieczór też miał kilka okazji, ale tym razem zawiodła go skuteczność. Podobnie jak innego rezerwowego Loisa Opendę, z którego lekkimi strzałami Szczęsny nie miał żadnych kłopotów.



Biało-czerwoni najlepsze okazje stworzyli w końcówce spotkania, gdy grali już w bardzo ofensywnym ustawieniu.



W obu przypadkach w roli głównej wystąpił Świderski. W 87. minucie po jego mocnym strzale piłka poszybowała tuż na poprzeczką (jeszcze trącona przez Simona Mignoleta). Trzy minuty później Lewandowski dośrodkował na pole karne, a Świderski trafił po uderzeniu piłki głową w słupek.



Na 21 meczach zakończyła się więc seria reprezentacji Polski z co najmniej jednym golem. Natomiast trwa imponująca seria Belgów - zdobyli co najmniej jedną bramkę w 48 kolejnych spotkaniach. Ostatni raz taka sztuka nie udała się im przeciwko Francji w półfinale mistrzostw świata 2018.



Ostatnie dwa mecze w grupie 4 dywizji A polscy piłkarze rozegrają we wrześniu - spotkają się wówczas u siebie z Holandią i na wyjeździe z Walią.



Polska - Belgia 0:1 (0:1).



Bramka: Michy Batshuayi (16-głową).



Żółte kartki: Polska - Szymon Żurkowski.



Sędzia: Irfan Peljto (Bośnia i Hercegowina). Widzów 56 803.



Polska: Wojciech Szczęsny - Mateusz Wieteska (84. Kamil Grosicki), Kamil Glik, Jakub Kiwior - Matty Cash, Sebastian Szymański (70. Mateusz Klich), Szymon Żurkowski, Piotr Zieliński (57. Karol Świderski), Karol Linetty (84. Jacek Góralski), Nicola Zalewski (57. Przemysław Frankowski) - Robert Lewandowski.



Belgia: Simon Mignolet - Leander Dendoncker, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen - Timothy Castagne, Youri Tielemans, Axel Witsel (46. Hans Vanaken), Thorgan Hazard (62. Thomas Foket) - Dries Mertens (80. Charles De Ketelaere), Michy Batshuayi (67. Lois Openda), Eden Hazard (67. Leonardo Trossard).