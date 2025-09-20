Polscy siatkarze zaprezentowali niezłą formę i po pewnych problemach w drugiej partii ostatecznie pokonali Kanadyjczyków 3:1 w 1/8 finału mistrzostw świata na Filipinach. Dzięki temu zwycięstwu, Biało-Czerwoni meldują się w ćwierćfinale imprezy.

MŚ siatkarzy – Polacy w ćwierćfinale po wygranej z Kanadą 3:1 / SHERWIN VARDELEON/AFP/East News / East News

Polscy siatkarze pokonali Kanadyjczyków 3:1 (25:18, 23:25, 25:20, 25:14) w 1/8 finału mistrzostw świata na Filipinach.

Polska: Norbert Huber, Jakub Kochanowski, Marcin Komenda, Bartosz Kurek, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk - Jakub Popiwczak (libero) oraz Tomasz Fornal, Kewin Sasak.

Kanada: Daenan Gyimah, Isaac Heslinga, Luke Herr, Nicholas Hoag, Fynnian McCarthy, Sharone Vernon-Evans - Landon Currie (libero) oraz Max Elgert, Jesse Elser, Xander Ketrzynski, Jackson Young.

Reprezentacja Polski na Filipiny przyleciała jako jeden z głównych faworytów. Aktualni wicemistrzowie olimpijscy i zwycięzcy tegorocznej Ligi Narodów, a także liderzy światowego rankingu walczą o odzyskanie tytułu, który stracili trzy lata temu w Katowicach, przegrywając w finale z Włochami. Najlepsi byli latach 2014 i 2018 roku, a wcześniej w 1974.

Podopieczni trenera Nikoli Grbica, którzy z kompletem zwycięstw wygrali grupę B, do spotkania przystąpili z jedną zmianą w wyjściowym składzie - Tomasza Fornala zastąpił Kamil Semeniuk. Kanadyjczycy w fazie grupowej odnieśli dwa zwycięstwa, pokonali m.in. Japonię 3:0, oraz ponieśli porażkę 0:3 z Turcją.

Polacy lepiej rozpoczęli sobotnie spotkanie, objęli prowadzenie 13:6 dzięki asom serwisowym Marcina Komendy i stawiając szczelny blok. Gdy punktową zagrywkę zanotował Sharone Vernon-Evans dystans zmniejszył się do trzech punktów (12:15). Biało-czerwoni szybko odbudowali jednak przewagę i asie serwisowym Wilfredo Leona prowadzili 19:13. Sytuacja na boisku nie zmieniła się do końca pierwszego seta, Polacy spokojnie kontrolowali grę i wygrali 25:18 po ataku Semeniuka.

Zespół z Ameryki Północnej w końcówce drugiej partii zdołał doprowadzić do remisu po asie serwisowym Nicholasa Hoaga (21:21). Po zaciętej walce minimalnie lepsi okazali się Kanadyjczycy, gdy Kurek uderzył w aut, a Semeniuk został zablokowany (23:25).



W kolejnych setach Polacy nie mieli już problemów i pewnie pokonali Kanadyjczyków 3:1.

W ćwierćfinale w środę podopieczni trenera Nikoli Grbica zmierzą się z Turcją, która wcześniej wygrała z Holandią również 3:1. Półfinały zaplanowano na 27 września, a mecze o medale odbędą się dzień później.

