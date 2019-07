Legia i Lechia poznały potencjalnych przeciwników w 3. rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Europy. Warszawski zespół, jeżeli przejdzie drugą rundę, zmierzy się ze zwycięzcą dwumeczu DAC Dunajska Streda - Atromitos, a drużyna z Gdańska w razie awansu zagra z Bragą.

Losowanie odbyło się w w szwajcarskim Nyonie / SALVATORE DI NOLFI / PAP/EPA



Piłkarzy z Warszawy w drugiej rundzie eliminacji Ligi Europy czeka rywalizacja z fińskim KuPS Kuopio, natomiast zespół z Gdańska, zdobywca Pucharu Polski, zmierzy się z duńskim Broendby IF (napastnikiem tej ekipy jest Kamil Wilczek).



Legia zmierzy się z lepszym z pary DAC 1904 Dunajska Streda - Atromitos Ateny. Słowacki zespół w 1. rundzie eliminacji okazał się nieznacznie lepszy od Cracovii. U siebie zremisował 1:1, a w Krakowie po dogrywce 2:2 i awansował dzięki większej liczbie goli strzelonych na wyjeździe.



Z ciekawym rywalem może zagrać Lechia. W razie awansu do trzeciej rundy na gdańszczan czeka SC Braga. To czwarty zespół poprzedniego sezonu portugalskiej ekstraklasy, a jego trenerem od tego lata jest doskonale znany w Polsce Ricardo Sa Pinto. W poprzednim sezonie był szkoleniowcem Legii, rozstano się z nim 1 kwietnia.



Okazję gry przeciwko swoim rodakom miałby portugalski piłkarz Lechii Flavio Paixao.



Wcześniej w poniedziałek swojego rywala poznali piłkarze Piasta Gliwice. Jeżeli mistrzowie Polski w drugiej rundzie eliminacji Ligi Europy poradzą sobie z FK Ryga, trafią w kolejnej na przegranego dwumeczu kwalifikacji Ligi Mistrzów Crvena Zvezda Belgrad - HJK Helsinki.



Gliwiczanie rozpoczęli obecny sezon od 1. rundy eliminacji Ligi Mistrzów, ale odpadli w niej po dwumeczu z BATE Borysów (1:1, 1:2).



Wszystkie polskie drużyny, jeżeli awansują do 3. rundy eliminacji LE, będą gospodarzami pierwszych meczów.



Spotkania drugiej rundy odbędą się 25 lipca i 1 sierpnia, natomiast trzeciej - 8 i 15 sierpnia.