Efektownym zwycięstwem w konfrontacji z Sir Sicoma Monini Perugia siatkarze Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle rozpoczęli rywalizację w półfinałach Ligi Mistrzów. MVP meczu wybrany został Bartosz Bednorz. Perugii nie pomogły polskie gwiazdy. Wilfredo Leon zagrał kiepsko na przyjęciu. Z kolei wychowanek ZAKSY Kamil Semeniuk, grający dziś we Włoszech, nie był w stanie samodzielnie przechylić szali zwycięstwa na stronę gości. Rewanż za tydzień we Włoszech.

Zawodnicy ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, zdj. archiwalne / Artur Reszko / PAP

Początek rywalizacji to wymiana sił na siatce, pierwszy punkt na konto ZAKSY zapisał Łukasz Kaczmarek. Kolejne oczko punktowym serwisem dopisał David Smith i to kędzierzynianie przystąpili do budowania prowadzenia.

David Smith Materiały prasowe

Przyjezdni nie ustrzegli się błędów własnych, a kiedy w polu serwisowymi ZAKSY pojawił się Bartosz Bednorz, Perugia przekonała się, jak trudno przyjmować jego zagrywkę. Przy stanie 7:3 włoski trener Perugii Andrea Anastasi musiał interweniować.

Bartosz Bednorz Materiały prasowe

Co ciekawe, ZAKSA miała w tej partii zaledwie 30 procent przyjęcia, a mimo to popisała się prawie sześćdziesięcioprocentową skutecznością ataków. To głównie zasługa rozgrywającego Marcina Janusza. Ostatecznie set padł łupem ZAKSY 25:18.

Perugia wróciła do gry

Zdecydowanie bardziej wyrównana była druga odsłona spotkania. Tym razem Włosi nie pozwolili gospodarzom zbudować kilkupunktowej zaliczki na początku seta. Na blok lokalnych siatkarzy nadział się w tym secie Wilfredo Leon. On też stał się celem zagrywek polskiego zespołu. ZAKSA miała w tej partii piłkę setową, której nie wykorzystała i musiała uznać wyższość włoskiej ekipy 24:26.

Przy wyniku 1:1 w setach zapachniało długim meczem, ale ZAKSA wzięła sprawy w swoje ręce i w trzeciej partii nie wypuszczała prowadzenia z rąk. Już początek seta przy wyniku 12:8 wskazywał, kto lepiej radzi sobie z presją. Ekipa z Kędzierzyna-Koźla utrzymała prowadzenie do samego końca i wygrała 25:19.

Czwarty set to perfekcyjny start kędzierzynian. Seria zagrywek Aleksandra Śliwki zrobiła różnicę i ZAKSA wyszła na prowadzenie 4:0. Włochów z niewygodnego ustawienia wyprowadził Herrera, sytuację próbował ratować Sole. Niezmiennie jednak to zespół trenera Sammelvuo kontrolował sytuację, gdzie kolejne zagrania Śliwki i Bednorza robiły różnicę, doprowadzając do stanu 11:8. W decydującej fazie seta o skuteczności kędzierzyńskiego bloku przekonał się jeszcze Kamil Semeniuk. To właśnie blok na przyjmującym zespołu z Umbrii zakończył spotkanie. W czwartym secie ZAKSA wygrała 25:22.

Rewanż za tydzień we Włoszech.