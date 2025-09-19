Patryk Dudek mistrzem Europy na żużlu. Polak mógł świętować już po zakończeniu fazy zasadniczej czwartego, ostatniego turnieju cyklu, który w piątek odbył się w Pardubicach w Czechach. Później okazał się najlepszy w finale.

Patryk Dudek / Waldemar Deska / PAP

Dudek wygrywając ME uzyskał też prawo startu w przyszłorocznym cyklu Grand Prix. Oprócz niego stałymi uczestnikami mistrzostw świata będą trzej inni Polacy - Bartosz Zmarzlik, Dominik Kubera i Kacper Woryna.

Polak po 20. wyścigu w klasyfikacji generalnej miał 53 punkty i jego najgroźniejszy kontrkandydat do tytułu - Łotysz Andzejs Lebedevs - stracił nawet teoretyczne szanse na odrobienia strat (miał ich 47).

W finale piątkowej imprezy wystartowali: Dudek, Lebedevs, Woryna i Timo Lahti (Szwecja). O ile sprawa złotego i srebrnego medalu ME była już rozstrzygnięta, to szansę zajęcia trzeciego miejsca w klasyfikacji końcowej miał przed wyścigiem drugi ze startujących Biało-Czerwonych. Woryna z czwartego pola źle wystartował, a na ostatnim okrążeniu upadł. W efekcie brązowy medal mistrzostw Europy zdobył Duńczyk Leon Madsen. Finał zaś wygrał Dudek, a za nim byli Lahti i Lebedevs.

33-letni Dudek jest jednym z najbardziej utytułowanych polskich żużlowców. W 2017 roku został indywidualnym wicemistrzem świata, a w dorobku ma też cztery złote medale w rywalizacji drużynowej. Indywidualnym mistrzem Europy został po raz pierwszy w karierze.

Z czterech turniejów w trzech był najlepszy - w Bydgoszczy, Lesznie i Pardubicach. Tylko w niemieckim Guestrow nie wygrał, zajmując w finale w trzecie miejsce.

W ME faza zasadnicza turnieju składa się z 20 wyścigów. Dwóch żużlowców, którzy zgromadzi w niej najwięcej punktów awansuje bezpośrednio do finału. Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 3-6. dostają możliwość startu w tzw. biegu ostatniej szansy. Ten, który wygra oraz zajmie drugie miejsce uzyskuje prawo występu w najważniejszym wyścigu turnieju.

Bezpośrednio do finału piątkowego turnieju awansowali Lebedevs i Lahti. Miejsca 3-6. po 20. biegu zajmowali odpowiednio: Dudek, Madsen, Szymon Woźniak i Woryna. Na drugim okrążeniu tzw. biegu ostatniej szansy po akcji Madsena upadł Woźniak. Ten pierwszy został wykluczony, a Polak zrezygnował z występu w powtórce. Awansowali więc do ostatniego wyścigu dnia Dudek i Woryna.

W zawodach wystartowało sześciu Polaków; miejsca tych, którzy nie awansowali do finału: 6. Szymon Woźniak, 9. Przemysław Pawlicki, 11. Mateusz Cierniak, 16. Piotr Pawlicki.

W 2024 r. mistrzem Europy był Lebedevs, srebrny medal zdobył Madsen, a brązowy - Woryna.

Wyniki klasyfikacji końcowej cyklu Tauron SEC 2025 (oficjalna nazwa mistrzostw Europy):

1. Patryk Dudek (Polska) 56

2. Andzejs Lebedevs (Łotwa) 48

3. Leon Madsen (Dania) 40

4. Kacper Woryna (Polska) 39

5. Nazar Parnicki (Ukraina) 37

6. Michael Jepsen Jensen (Dania) 33

7. Szymon Woźniak (Polska) 30

...

10. Mateusz Cierniak (Polska) 24

12. Przemysław Pawlicki (Polska) 19

17. Grzegorz Zengota (Polska) 11

18. Piotr Pawlicki (Polska) 9

23. Robert Chmiel (Polska) 1

24. Antoni Mencel (Polska) 0

25. Emil Maroszek (Polska) 0