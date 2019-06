Cztery style pływackie, nauka skoków do wody i nawrotów oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe – to elementy Otylia Swim Tour, którego druga tegoroczna odsłona odbyła się w niedzielę w Nowym Targu. "Jestem dumna, że tak wielu młodych adeptów pływania chce poprawiać z nami swoje umiejętności" – mówi Otylia Jędrzejczak.

/ Fot. Rafał Oleksiewicz /

Mistrzyni olimpijska z Aten wraz ze swoim sztabem przygotowała zajęcia zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców, którzy mogli wziąć udział w spotkaniach z psychologiem sportowym i dietetykiem.

To jest projekt zarówno dla dzieci i rodziców, a że mamy tydzień związany z Dniem Dziecka, to rodzice jednocześnie mogą spędzić czas z dzieckiem. Uczą się tego dziecka, jak z nim rozmawiać, jak go motywować, czy jak pomagać mu dążyć do swojego celu. I chyba to jest dodatkowa wartość Otylia Swim Tour w Nowym Targu - dodaje Jędrzejczak.

Przed rokiem również jedna z odsłon Otylia Swim Tour odbyła się w Nowym Targu. To znaczy, że nasza edycja w 2018 roku była dobra i cieszyła się sporym zainteresowaniem. Niewielka część uczestników dzisiaj się powtarza. To jest dla nas możliwość sprawdzenia postępów, czy wiedza i doświadczenie zostało wykorzystane. Trenerzy pokazują ścieżkę do sukcesu, którą dzieci później mają wykorzystać - mówi najlepsza zawodniczka w historii polskiego pływania.

Otylia Swim Tour zawitał do Nowego Targu Materiały prasowe





W sali gimnastycznej sześciu trenerów przygotowania motorycznego pokazywało, jak należy ćwiczyć na co dzień, a z kolei na pływalni znani trenerzy pływania, m.in. były szkoleniowiec Otylii Jędrzejczak Robert Białecki, doskonalili umiejętności młodych adeptów tej dyscypliny sportu.

Mamy standardowy schemat, już bardzo sprawdzony. Najpierw szybko weryfikujemy braki, a później pracujemy nad podstawowymi ćwiczeniami. Ale też przygotowaliśmy bardziej zaawansowane ćwiczenia, żeby dzieciaki, które były tu rok temu się nie nudziły. Do każdego toru przypisany jest jeden trener i to nam pozwala skoncentrować się precyzyjnie na jednej umiejętności i szlifowaniu jej - mówi trener Szymon Kujat.

Uczestnicy, którzy przed rokiem brali udział w akcji Otylia Swim Tour, z przyjemnością przyszli na pływalnię i do hali sportowej także teraz. Byłem w zeszłym roku i było bardzo fajnie. Nauczyłem się lepiej skakać do wody, pływać delfinem i robić nawroty - mówi Bartek z Nowego Targu, który nie ukrywa, że lubi pływać - W pływaniu bardzo mi się podoba to, że każdy walczy o siebie. W drużynie jeśli masz dobrych zawodników obok siebie wygrywasz, a tu musisz zadbać sam o siebie.

Pani Otylia poprawiła mi skok startowy i nauczyłem się lepiej pływać delfinem. W pływaniu fajne jest to, że cały czas trzeba się poprawiać, polepszać czasy. A do tego jest to fajna zabawa - dodaje jego kolega Kacper. Wszyscy uczestnicy otrzymali atrakcyjne pakiety startowe ufundowane przez Fundację Otylii Jędrzejczak i jej partnerów, m.in. firm Wiśniowski, HMS i Jurajska.

Rodzice jak zwykle tłumnie wypełnili salę na wykładach psychologa sportowego i dietetyka.

Prawidłowa dieta dla młodego sportowca jest bardzo ważna. Będzie wpływała na jego wzrost i rozwój. W drugiej kolejności będzie też wpływała na rozwój wyników sportowych - mówi dietetyk Natalia Główka, współpracująca z Fundacją Otylii Jędrzejczak.

Projekt Otylia Swim Tour finansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a impreza w Nowym Targu współfinansowana była ze środków Miasta Nowy Targ i MCSiR w Nowym Targu. Na tegorocznej mapie Otylia Swim Tour jest pięć miast - do tej pory zajęcia odbyły się w Lublinie i Nowym Targu, jeszcze w czerwcu zaplanowane jest spotkanie z młodymi adeptami pływania w Sanoku, a kolejne odsłony akcji odbędą się jesienią.