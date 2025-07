Kolejny nokaut Usyka

Usyk odniósł 24. zawodowe zwycięstwo, w tym 15 przez nokaut. Pokonując Duboisa, obronił cztery pasy w "królewskiej" kategorii: WBA, WBO, IBO i WBC. Ten ostatni zdobył w maju 2024, gdy pokonał innego Brytyjczyka - Tysona Fury'ego niejednogłośną decyzją sędziów.

Od soboty do niego ponownie należy też trofeum IBF, którego wcześniej zrzekł się na rzecz Dubois, by mógł się skupić na przygotowaniach do drugiej, także zwycięskiej, walki z Furym.

Zawodnik gospodarzy doznał trzeciej porażki w profesjonalnej karierze, a jego bilans uzupełniają 22 wygrane, w tym 21 przez KO.