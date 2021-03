Justyna Święty-Ersetic wynikiem 51,34 poprawiła halowy rekord Polski w biegu na 400 m i awansowała do finału mistrzostw Europy w Toruniu. Szybsza w półfinale była jedynie faworytka rywalizacja Holenderka Emke Bol - 51,17.

Polka Justyna Święty-Ersetic (C) w półfinale biegu na 400m kobiet podczas lekkoatletycznych halowych mistrzostw Europy w Toruniu / Adam Warżawa / PAP

Polka zdecydowanie wygrała swój bieg. Za plecami zostawiła inną dobrze dysponowaną Holenderkę Lieker Klavier - 52,09. Do podopiecznej Aleksandra Matusińskiego, mistrzyni Europy na stadionie, należał już halowy rekord Polski. Ustanowiła go przed rokiem - także w Toruniu - czasem 51,37. Teraz ten wynik poprawiła o 0,03 i zapewniła, że to nie koniec.

Czuję się znakomicie. To są moje mistrzostwa, jestem u siebie i chcę to wykorzystać - powiedziała tuż po zejściu z bieżni zawodniczka AZS AWF Katowice.



W finale halowych mistrzostw Europy wystąpi po raz trzeci w karierze. Dwa lata temu w Glasgow była szósta, a w 2017 roku w Belgradzie wywalczyła brąz.



Walkę o medale w tej konkurencji zaplanowano na sobotę na godz. 20.25.



Halowe mistrzostwa Europy w Toruniu potrwają do niedzieli. W ostatnich dwóch edycjach reprezentacja Polski wygrywała klasyfikację medalową.