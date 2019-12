Dziennikarze brytyjskiego „Daily Mail” stworzyli jedenastką dekady złożoną z piłkarzy najlepszych lig europejskich. Do drużyny trafił polski napastnik Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski / Frank Hoermann/SVEN SIMON / PAP/DPA

Pod uwagę brani byli zawodnicy grający w latach 2009-2019 w czterech najlepszych ligach Starego Kontynentu: angielskiej Premier League, hiszpańskiej La Liga, włoskiej Serie A i niemieckiej Bundesligi.

Na pozycji środkowego napastnika eksperci wskazali na Roberta Lewandowskiego. Wytłumaczeniem był sam niesamowity bilans bramkowy Polaka. "Lewy" strzelił w tym okresie 221 goli w 306 ligowych występach, a także 63 gole w 85 meczach Ligi Mistrzów. Więcej bramek w branej pod uwagę dekadzie strzelili od Lewandowskiego tylko towarzyszący mu po bokach w tej jedenastce Cristiano Ronaldo i Lionel Messi - pisze Onet.

W ustalonym przez redaktorów składzie zdecydowana większość piłkarzy grała dla klubów hiszpańskich. Bundesliga miała za to najmniej przedstawicieli - oprócz Roberta Lewandowskiego jako gracz z tych rozgrywek w zacnym gronie znalazł się tylko bramkarz Manuel Neuer.

Cała jedenastka wygląda zaś następująco: Manuel Neuer - Dani Alves, Sergio Ramos, Giorgio Chiellini, Marcelo - Luka Modrić, Andres Iniesta, Xavi - Lionel Messi, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo.

To nie jedyne wyróżnienie Lewandowskiego w ostatnich dniach. Za najlepszego piłkarza dekady w Bundeslidze uznali go widzowie amerykańskiej stacji telewizyjnej "Fox Soccer". Trafił też do najlepszej jedenastki dekady Bayernu Monachium, stworzonej przez znany portal "WhoScored".