Jeden z najlepszych bramkarzy reprezentacji Polski w hokeju na lodzie nie żyje. Walery Kosyl był olimpijczykiem z Sapporo (1972) i Innsbrucka (1976). Przez niemal całą karierę był związany z ŁKS-em Łódź. Miał 81 lat.

Walery Kosyl miał 81 lat / Grzegorz Michałowski / PAP

Więcej informacji ze świata sportu znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

O śmierci związanego z łódzkim klubem legendarnego bramkarza poinformował w sobotę PAP Jacek Bogusiak, kustosz tradycji Łódzkiego Klubu Sportowego.

Bramkarz z golem z gry

Walery Kosyl niemal przez całą karierę zawodniczą występował w ŁKS (1962-83), z przerwą spowodowaną służbą wojskową. W tym okresie grał w Legii Warszawa (1964-67). Był uznawany za jednego z najwybitniejszych bramkarzy w historii polskiego hokeja; został zdobywca Złotego Kija redakcji "Sportu" dla najlepszego polskiego hokeisty w 1973 r.

W sumie w 20 sezonach ligowych wystąpił w 559 meczach. Zasłynął, strzelając gola... z gry. Zdobył tytuł mistrza Polski i wicemistrzostwo z Legią (1966-67) oraz brązowy medal z ŁKS (1971).



Kariera reprezentacyjna i szkolenie młodzieży

W reprezentacji Polski w latach 1964-76 zagrał w 137 meczach. Z drużyną narodową wystąpił w dwóch turniejach olimpijskich - w Sapporo (1972) i Innsbrucku (1976) oraz w siedmiu mistrzostwach świata.

Po zakończeniu kariery zawodniczej był trenerem pierwszej drużyny ŁKS, szkolił też juniorów w Łódzkim Ośrodku Sportu oraz Łódzkim Klubie Hokejowym, który organizuje turniej młodzieżowy Kosyl Cup.