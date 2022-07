Lech Poznań, Pogoń Szczecin i Lechia Gdańsk rozpoczną w tym tygodniu nowy sezon od meczów eliminacji europejskich pucharów. Lech we wtorek w eliminacjach Ligi Mistrzów podejmie Karabach Agdam. Pogoń i Lechia powalczą w czwartek w eliminacjach Ligi Konferencji. Ich rywale to KR Reykjavik i Akademija Pandew.

Jest dopiero początek lipca. FC Barcelona dopiero zbiera się na pierwszym przedsezonowym treningu. U nas za to emocje związane z europejskimi pucharami. Kibice są na urlopach, a piłkarze muszą już myśleć o tym, by wyjść na boisko. Co więcej, już teraz można przekreślić szanse na to, by w Europie zaistnieć.

Już jutro pierwszy mecz nowego sezonu rozegra poznański Lech. "Kolejorz" w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów zagra z Karabachem Agdam. Klub z Azerbejdżanu w ostatnich latach ugruntował swoją pozycję na piłkarskich salonach. Trudno mówić, by siedział przy głównym stole, ale nie jest to drużyna przypadkowa. Lechowi będzie więc ciężko, a i tak niektórzy zapewne nie docenią ewentualnego zwycięstwa. Bo co to znów za sukces przejść przez pierwszą rundę?

Jest to jednak wartością, o czym przekonała nas przed rokiem Legia Warszawa. Gdy trwało jeszcze Euro 2020, Legia w pierwszej rundzie eliminacji pokonała w dwumeczu norweskie Bodo-Glimt. Później ta drużyna z powodzeniem grała w Lidze Konferencji i gdy Legia była już pogrążona w kryzysie, przechodziła kolejne rundy, by odpaść dopiero w ćwierćfinale w dwumeczu z AS Romą. Niestety, nasze kluby od początku europejskich eliminacji muszą mierzyć się z mocnymi rywalami o czym nie wolno zapominać.

Przygotowania do inauguracji nowego sezonu kończą się już także w Szczecinie i Gdańsku. Pogoń i Lechia w czwartek rozegrają pierwsze mecze eliminacji Ligi Konferencji. Oba kluby zagrają na początek na własnych stadionach. Pogoń podejmie islandzki KR Reykjavik, a Lechia zagra z macedońską Akademiją Pandew, a więc klubem, który założył najlepszy macedoński piłkarz Goran Pandev.

Tylko Raków Częstochowa ma jeszcze nieco czasu na treningi, a zanim wkroczy do gry w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji, zagra jeszcze o Superpuchar. Mecz Lecha z Rakowem właśnie zaplanowany jest na najbliższą sobotę. Jeśli chodzi o rozgrywki europejskie to częstochowianie w drugiej połowie lipca powalczą z FK Astana z Kazachstanu. Raków to jedyny nasz pucharowicz, który ma za sobą spokojne tygodnie.

W Lechu trzeba było w trybie awaryjnym zmieniać trenera. W Szczecinie także jest nowy szkoleniowiec, choć tu okoliczności były nieco spokojniejsze. W Lechii natomiast mówi się o zmianach właścicielskich. Jak zwykle na początku sezonu forma i możliwości naszych klubów będą jedną wielką niewiadomą.

Mecze naszych drużyn w europejskich pucharach w tym tygodniu:

Wtorek:

Lech Poznań - Karabach Agdam 20:00

Czwartek:

Pogoń Szczecin - KR Keykjavik 18:00

Lechia Gdańsk - Akademija Pandev 20:15