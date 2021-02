Reprezentantki Norwegii zwyciężyły w biathlonowej sztafecie 4x6 km w mistrzostwach świata w słoweńskiej Pokljuce. Polki zajęły szóste miejsce.

Norweżka Marte Olsbu Roeiseland podczas zawodów / ANTONIO BAT / PAP/EPA

kipa norweska, w składzie: Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Eckhoff, Ida Lien, Marte Olsbu Roeiseland, wyprzedziła o 8,8 s Niemki i o 9,2 Ukrainki.

Polskie zawodniczki (Kinga Zbylut, Monika Hojnisz-Staręga, Kamila Żuk, Anną Mąka) straciły do triumfatorek 52,1. Były takie momenty w trakcie sobotniej rywalizacji, kiedy biało-czerwone plasowały się na trzeciej pozycji.



Faworyzowane Norweżki tylko momentami oddawały prowadzenie, a generalnie za ich plecami trwała walka o srebrny i brązowy medal. Bardzo długo w tym gronie była drużyna Polski, która świetnie zaprezentowała się w sobotnich zawodach.



Rywalizację zaczęła Zbylut, która trzymała się szerokiej czołówki, zaś po niej wystartowała najlepsza z Polek Hojnisz Staręga. Na drugiej zmianie na czele znalazły się Norweżki, z kolei coraz dalej były liderujące na początku Włoszki.



Hojnisz-Staręga też dobrze radziła sobie na strzelnicy, oraz w biegu, i polska sztafeta awansowała na czwarte miejsce. Obok niej były zawodniczki z Białorusi i Ukrainy, a sporo przed nimi Eckhoff.



Daleko za półmetkiem, na 15. kilometrze kolejna z Polek Żuk była już trzecia, za Lien i Białorusinką Hanną Solą. Po drugim strzelaniu, w pozycji stojąc, Żuk traciła 9,9 sek do Norweżki i niecałą sekundę do Soli. Nad czwartą Darią Błaszko miała przewagę 13 sekund. To oznaczało, że biało-czerwone mają szansę na bardzo wysoką lokatę, może nawet na medal. Ale bardzo trudne zadanie czekało Mąkę w konfrontacji z mocnymi przeciwniczkami.



Niesamowite emocje przyniosło strzelanie leżąc na ostatniej zmianie. Kłopoty miała Roeiseland, co wykorzystała Ukrainka Ołena Pidhruszna, która wyprowadziła swoją reprezentację na pierwszą pozycję. Mąka była trzecia, a nieco później została wyprzedzona przez Białorusinkę Jelenę Kruczinkinę.



Decydująca, zgodnie z przewidywaniami, była ostatnia wizyta na strzelnicy. Mąka musiała dobierać naboje i spadła na szóstą lokatę, która i tak jest sukcesem Polek. Zwyciężyły Norweżki, a za nimi linię mety minęły biathlonistki z Niemiec, Ukrainy, Białorusi i Szwecji.



Sztafeta 4x6 km wyniki:

1. Norwegia 1.10:39,0 (0 rund karnych + 11 doładowań) (Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Eckhoff, Ida Lien, Marte Olsbu Roeiseland)



2. Niemcy strata 8,8 s (0+5) (Vanessa Hinz, Janina Hettich, Denise Herrmann, Franziska Preuss)



3. Ukraina 9,2 (0+7) (Anastazja Merkuszina, Julia Dżima, Daria Błaszko, Ołena Pidhruszna)



4. Białoruś 28,8 (0+8)



5. Szwecja 47,9 (0+9)



6. Polska 52,1 (0+6)