Kamila Karpiel, Anna Twardosz, świeżo upieczony mistrz świata Piotr Żyła i Dawid Kubacki powalczą dzisiaj na mistrzostwach świata w Oberstdorfie w konkursie skoków drużyn mieszanych. Żyła zasiądzie na belce startowej dzień po wielkim – i nieco niespodziewanym – sukcesie w zawodach indywidualnych skoczków: w rywalizacji na obiekcie normalnym 34-latek sięgnął po złoto!

Piotr Żyła w Oberstdorfie / Philipp Guelland / PAP/EPA

Biało-czerwoni nie mają długiej tradycji startów w MŚ w konkursach drużyn mieszanych: po raz pierwszy wystartowaliśmy w tej konkurencji dwa lata temu w Seefeld.

Wtedy nasza ekipa zajęła szóste miejsce - i teraz celem jest powtórzenie tego wyniku.

O delegowaniu do drużyny Kamili Karpiel i Anny Twardosz szkoleniowiec kobiecej kadry Łukasz Kruczek informował już wcześniej. Trener Michal Dolezal zdecydował natomiast, że w zawodach wystartują dwaj nasi najlepsi skoczkowie z sobotniego konkursu indywidualnego: padło więc na świeżo upieczonego mistrza świata Piotra Żyłę i Dawida Kubackiego, który zajął w sobotę piąte miejsce.

Kamila Karpiel w Oberstdorfie / Grzegorz Momot / PAP

Piotr Żyła po zdobyciu złotego medalu: "Ale miałem energii. (...) Wiedziałem, że nie ma szans, żebym tego nie wygrał"

Żyła - który jeszcze dzień wcześniej, po kwalifikacjach, przyznawał w rozmowie z Eurosportem: "Moje skoki nie są dobre, mam tam trochę delikatnych problemów" - w sobotę przyznał, że miał tego dnia mnóstwo energii i "wszystko mu wychodziło".

"Jaki dzisiaj jest dobry dzień! Wszystko mi wychodziło! To aż nie do wiary. Ale miałem energii. Jak przyszedłem na skocznię, byłem tak ‘nakręcony’, że wiedziałem, że nie ma szans, żebym tego nie wygrał, że muszę to wygrać" - mówił na antenie Eurosportu.

Dawid Kubacki w Oberstdorfie / Grzegorz Momot / PAP

Karpiel, Twardosz, Żyła, Kubacki kontra 11 drużyn: Kiedy i gdzie obejrzeć?

Dzisiaj do rywalizacji w konkursie drużyn mieszanych przystąpi 12 ekip.

Tytułu wywalczonego przed dwoma laty w Seefeld bronić będą Niemcy. Po srebro sięgnęli wówczas Austriacy, a brązowy medal zdobyli Norwegowie.

Początek zawodów: o godzinie 17:00.

Transmisję rywalizacji możecie obejrzeć na antenach Eurosportu, TVP 1 i TVP Sport oraz w sieci na stronach sport.tvp.pl.

Anna Twardosz w Oberstdorfie / Grzegorz Momot / PAP