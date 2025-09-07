Mikołaj Marczyk zajął trzecie miejsce w Rally Ceredigion, siódmej rundzie Rajdowych Mistrzostw Europy, umacniając swoją pozycję lidera cyklu. Polak z pilotem Szymonem Gospodarczykiem wywalczyli cenne punkty na wymagających, deszczowych trasach w Walii, a o losach tytułu zadecyduje ostatnia runda sezonu w Chorwacji.

Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk (zdjęcie archiwalne) / Darek Delmanowicz / PAP

Rally Ceredigion, rozgrywany w rejonie miasta Aberystwyth, przyciągnął czołówkę europejskich kierowców. Najlepszy okazał się Irlandczyk Jon Armstrong (Ford Fiesta Rally2), który wyprzedził Norwega Rometa Jurgensona (Ford Fiesta Rally2) o 29,2 sekundy. Mikołaj Marczyk (Skoda Fabia RS Rally2) uplasował się na trzeciej pozycji, tracąc do zwycięzcy 43,7 sekundy.

Dzięki trzeciemu miejscu w Walii polski rajdowiec powiększył przewagę w klasyfikacji generalnej Rajdowych Mistrzostw Europy (ERC). Polak ma obecnie 146 punktów, a jego najgroźniejszy rywal, Włoch Andrea Mabellini (Skoda Fabia RS Rally2), zajął szóste miejsce i traci do lidera 15 punktów. Trzeci w klasyfikacji Jon Armstrong zgromadził 113 punktów i wciąż ma matematyczne szanse na tytuł.

O wszystkim zdecyduje finał w Chorwacji

Zgodnie z regulaminem FIA ERC, na koniec sezonu od łącznego dorobku odejmowany jest najsłabszy wynik. Po odjęciu 13 punktów z Rajdu Skandynawii przewaga Mikołaja Marczyka nad Andreą Mabellinim wynosi obecnie zaledwie dwa punkty. Ostateczne rozstrzygnięcie nastąpi podczas ostatniej rundy sezonu, która odbędzie się w październiku w Chorwacji.

Na bardzo deszczowej mecie Rally Ceredigion jesteśmy zadowoleni, bo wywalczyliśmy trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej oraz zajęliśmy wysokie trzecią lokatę na Power Stage. W siedmiu rundach tegorocznego sezonu FIA ERC cztery razy stanęliśmy na podium. Prezentujemy dobrą i równą formę, ale rywalizacja w mistrzostwach Europy jest niezwykle zacięta. W tym momencie koncentrujemy się już wyłącznie na Rajdzie Chorwacji, który zakończy sezon. Emocje będą tam ogromne - powiedział Mikołaj Marczyk na mecie.

Ostatni rajd sezonu będzie miał bazę w Zagrzebiu. Organizatorzy przygotowali 10 wymagających odcinków specjalnych o łącznej długości 180 kilometrów. Większość tras to próby znane z czasów, gdy rajd był częścią kalendarza mistrzostw świata WRC.