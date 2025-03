Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk ogłosili swoje plany na sezon 2025. Załoga ORLEN Team po raz kolejny wystartuje w pełnym cyklu Rajdowych Mistrzostw Europy (FIA ERC). Rywalizacja będzie toczyła się na terenie całego kontynentu, na różnych nawierzchniach, od kwietnia do października. W ubiegłym roku polska załoga była trzecia w mistrzostwach Starego Kontynentu.

Samochód ORLEN Team / Materiały prasowe

W 2025 roku Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk skupią się na startach w Rajdowych Mistrzostwach Europy (FIA ERC). Będzie to jednocześnie drugi sezon z rzędu spędzony w najstarszym rajdowym cyklu na świecie. Ubiegłoroczną kampanię załoga ORLEN Team zakończyła na świetnym 3. miejscu. Finisz sezonu był w ich wykonaniu imponujący i zawodnicy mają nadzieję na to, że uda się podtrzymać dobry trend również w sezonie 2025.

Z wielką radością chciałbym ogłosić, że wspólnie z Szymonem wystartujemy w tym roku w Rajdowych Mistrzostwach Europy. Serdecznie zapraszam was do tego, abyście nam kibicowali w tej podróży. Zaczynamy już na samym początku kwietnia od Rajdu Sierra Morena w Hiszpanii. To nowość w kalendarzu mistrzostw Europy, więc już nie mogę się doczekać tego występu - przekazał Marczyk.

Rajdowe Mistrzostwa Europy rozpoczną się na początku kwietnia w Hiszpanii. W kolejnych miesiącach zawodnicy odwiedzą Węgry, Szwecję, Polskę, Włochy, Czechy, Wielką Brytanię oraz Chorwację. Kalendarz składa się z ośmiu rund. Pięć stanowią rajdy asfaltowe, zaś trzy to rajdy szutrowe. Dla Marczyka i Gospodarczyka najważniejszym wyzwaniem w sezonie będzie ich domowy, 81. ORLEN OIL Rajd Polski, który w przeszłości wygrywali już w klasyfikacji generalnej.

Samochód ORLEN Team

Czekają na nas rajdy szutrowe - na Węgrzech, w Szwecji oraz nasz ORLEN OIL Rajd Polski. W drugiej części sezonu sprawdzimy się na asfaltach we Włoszech, w Czechach, Wielkiej Brytanii oraz Chorwacji. Po sezonie 2024, w którym zajęliśmy 3. miejsce w klasyfikacji generalnej FIA ERC, jesteśmy niezwykle zmotywowani. Jesteśmy pełni optymizmu, dobrego nastawienia i pewności siebie. Chcemy wejść w nowy sezon z wysokiego C - podkreślił reprezentant zespołu ORLEN Team.

Polska załoga w Mistrzostwach Europy wystartuje Skodą Fabią RS Rally2

Kalendarz FIA ERC:

03-06.04 - 42. Rally Sierra Morena - Cordoba, Hiszpania (asfalt)

09-11.05 - 6. Rally Hungary - Veszprem, Węgry (szuter)

30.05-01.06 - 3. Royal Rally Scandinavia - Karlstad, Szwecja (szuter)

13-15.06 - 81. ORLEN OIL Rajd Polski - Mikołajki, Polska (szuter)

04-06.07 - 13. Rally di Roma Capitale - Fiuggi, Włochy (asfalt)

15-17.08 - 54. Barum Czech Rally Zlin - Zlin, Czechy (asfalt)

05-07.09 - 5. Rali Ceredigion - Aberystwyth, Wielka Brytania (asfalt)

03-05.10 - Croatia Rally 2025 - Zagrzeb, Chorwacja (asfalt)

Samochód ORLEN Team / Materiały prasowe

Wszystko, co musisz wiedzieć o załodze ORLEN Team:

Miko Marczyk ma 29 lat, urodził się 24 października 1995 roku w Łodzi. Rozpoczynał przygodę z motorsportem od kartingu, gdzie trzykrotnie został Mistrzem Polski w Kartingu Halowym;

Rywalizację w rajdach rozpoczął w 2016 roku startami w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Śląska, gdzie od razu zajął 3. miejsce w jednym z najlepiej obsadzonych sezonów w historii cyklu;

Szymon Gospodarczyk ma 39 lat, urodził się 19 maja 1985 roku w Rabce Zdrój. Swoją przygodę z rajdowym pilotażem rozpoczął w 2005 roku od startów w Rajdowym Samochodowym Pucharze PZM;

Załoga startuje razem od sezonu 2017. Wówczas wywalczyli mistrzostwo Polski w klasie Open N. W kolejnych latach Marczyk i Gospodarczyk wywalczyli dwa tytuły mistrzów Polski w klasyfikacji generalnej, a Miko został najmłodszym mistrzem Polski w historii;

Do ich największych sukcesów międzynarodowych należą m.in.: tytuł mistrzów Europy juniorów, dwa tytuły drugich wicemistrzów Europy w klasyfikacji generalnej, wygrana w ORLEN Rajdzie Polski, 5 miejsc na podium w mistrzostwach Europy oraz 5 miejsc na podium w mistrzostwach świata;

Załoga startuje Skodą Fabią RS Rally2. Samochód ma silnik o pojemności 1.6 l i mocy ok. 300 koni mechanicznych. Rozpędza się do setki w 3 sekundy. Ma napęd na cztery koła i pięciobiegową, sekwencyjną skrzynię biegów.