Legia Warszawa w sobotę zagra z Jagiellonią Białystok. To jeden z najbardziej interesujących meczów nadchodzącej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Warszawianie są na dobrej drodze do odzyskania mistrzowskiego trofeum, ale wciąż muszą oglądać się za siebie. Jagiellonia natomiast walczy o awans do górnej ósemki ligi. Mamy dla Was bilety na ten mecz!

